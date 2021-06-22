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Ali Koç'tan Rıdvan Dilmen'e yeşil ışık: Yönetime alırız - Son Dakika

Ali Koç'tan Rıdvan Dilmen'e yeşil ışık: Yönetime alırız

22.06.2021 22:34

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Habertürk'te gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Rıdvan Dilmen'in kulüpte görev alıp almayacağıyla ilgili soruya Koç, "Rıdvan Dilmen'in futbol aklına inanıyor ve güveniyorum. Kulübe üye değil, olsa yönetime de alırız. Kulübün kapısı her zaman ona açıktır" ifadelerini kullandı. Bu cevap sonrası Dilmen'in, Ali Koç'un yeni yönetim listesinde olup olmayacağı merak konusu oldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'in kulüpte görev alacağı iddialarına yanıt verdi. Koç, "Kulübün kapısı ona her zaman açıktır diyerek Dilmen'e açık kapı bıraktı.

"FUTBOL AKLINA İNANIYOR VE GÜVENİYORUM"

Ali Koç kendisine sorulan "Rıdvan Dilmen için ne düşünüyor? Kulüpte görevi olacak mı?" sorusuna, "Rıdvan Dilmen'in futbol aklına inanıyor ve güveniyorum. Kulübe üye değil, olsa yönetime de alırız. Kulübün kapısı her zaman ona açıktır" sözleriyle cevap verdi.

Ali Koç'tan Rıdvan Dilmen'e yeşil ışık: Yönetime alırız

Rıdvan Dilmen, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç'tan Rıdvan Dilmen'e yeşil ışık: Yönetime alırız - Son Dakika Spor


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