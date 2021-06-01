Ali Koç'tan taraftara müjde! Canlı yayında, transfer yapılacak bölgeleri işaret etti

Tam da yeni normalleşmenin başladığı gün! Bir yaş grubu için daha aşılama başladı

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Yeni sezon yapılanmasından bahseden Koç, yeni sezonda takımda hangi bölgelere takviye yapılacağını söyledi.

Ali Koç'un transfere yönelik açıklamaları şöyle:

"ŞAMPİYONLUĞA GÖTÜRECEK YAPILANDIRMA HAZIR"

"1 stoper, 1 kanat, 2 forvet, belki de sağ bek ve sol bek, fırsat transferleri var. En azından bu transferleri yapacağız. 15 milyon euroluk bir satışımız olabilir. Kulübü birkaç sene götüreceğine inandığımız kadro şu anda elimizde. Gerekli dokunuşları yapıp, elden çıkarmak istediklerimizi elden çıkardığımız takdirde, Fenerbahçe'yi şampiyonluğa götürecek yapılandırma hazır diye düşünüyorum"