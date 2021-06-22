Üye Girişi
Ali Koç'tan TFF'ye ağır itham: Böl ve yönet yaklaşımındalar - Son Dakika

Ali Koç'tan TFF'ye ağır itham: Böl ve yönet yaklaşımındalar

22.06.2021 21:08

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaklaşan başkanlık seçimi öncesi Habertürk'te açıklamalarda bulundu. TFF'yi yabancı kuralı ve harcama limitleri gibi konularda sert eleştiren Koç, "Kulüpler ne kadar yekvücut olamazsa Federasyonun bize karşı gücü o kadar artıyor. Aslında bu, böl ve yönet yaklaşımı. Burada ilk defa böyle bir şeyi telaffuz ediyorum. Kulüplerin birliği ne kadar zayıf olursa taleplerin yerine gelmesi o kadar zorlaşır" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Habertürk'te gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Kulüpler Birliği'ni TFF'ye karşı yekvücut olmaya çağıran Koç çarpıcı ifadeler kullandı.

"FEDERASYON 4 KİŞİYLE YÖNETİLİYOR"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"Burada bir kişi 'Ali Koç, Fenerbahçe'nin çıkarı için Kulüpler Birliği'ni kullandı' desin, herkesle her yerde tartışmaya hazırım. Kulüpler ne kadar yekvücut olamazsa Federasyonun bize karşı gücü o kadar artıyor. Aslında böl ve yönet yaklaşımı. Burada ilk defa böyle bir şeyi telaffuz ediyorum. Kulüpler yekvücut olacağı zaman çok daha kuvvetli olacağı için bence. Kulüplerin birliği ne kadar zayıf olursa taleplerin yerine gelmesi o kadar zorlaşır. Türkiye Futbol Federasyonu kim olursa olsun, hangi dönem olursa olsun iki ana görevi var; kulüplere hizmet etmek, Türk futbolun kalkınmasını kalıcı bir şekilde, mali açıdan sağlıklı olması. Mevcut federasyonun içinde futbolu seven, geleceğini düşünen, yapısal değişikliği yapayım da meyve versin, deli gibi gençlerden, öz kaynaklardan futbol yetiştirecek yapıyı kurayım, mevzuatı değiştireyim, teşvik vereyim, bu mantalitede değil. Zaten Federasyon 4 kişiyle yönetiliyor."

Ali Koç'tan TFF'ye ağır itham: Böl ve yönet yaklaşımındalar

Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç'tan TFF'ye ağır itham: Böl ve yönet yaklaşımındalar - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Duygu Delen davasında üst mahkeme itirazı kabul etti! Mehmet Kaplan hakkında yeniden tutuklama kararı 20:54 Duygu Delen davasında üst mahkeme itirazı kabul etti! Mehmet Kaplan hakkında yeniden tutuklama kararı Abdülkadir Ömür'den Şenol Güneş tepkisi: Bu haberlere itibar etmeyin 20:44 Abdülkadir Ömür'den Şenol Güneş tepkisi: Bu haberlere itibar etmeyin Bülent Uygun, tatil yaptığı oteli protesto eden çevrecilere ağzına geleni söyledi 19:51 Bülent Uygun, tatil yaptığı oteli protesto eden çevrecilere ağzına geleni söyledi
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti 19:38 Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti HDP kapatılırsa oylar kime gidecek? Ünlü anketçi son araştırmalarından çıkan sonuçları paylaştı 19:21 HDP kapatılırsa oylar kime gidecek? Ünlü anketçi son araştırmalarından çıkan sonuçları paylaştı Diyarbakır'da iki farklı yerde iki kaza: 3 ölü, 10 yaralı 18:34 Diyarbakır'da iki farklı yerde iki kaza: 3 ölü, 10 yaralı
1915 Çanakkale Köprüsü'nün çelik yapılarını iki fabrikada tam 2 bin işçi üretiyor 16:46 1915 Çanakkale Köprüsü'nün çelik yapılarını iki fabrikada tam 2 bin işçi üretiyor Ekonomist Özgür Demirtaş, kendi coin'ini çıkarmaya hazırlanan Emrah'a tepki gösterdi 16:08 Ekonomist Özgür Demirtaş, kendi coin'ini çıkarmaya hazırlanan Emrah'a tepki gösterdi

Son Dakika Haberleri
18:15 Rusya'da etkili olan Delta mutasyonu Türkiye'de 77 kişide tespit edildi
18:14 İlk dozda AstraZeneca aşısı olan Merkel, ikinci dozda Moderna aşısını tercih etti
17:51 Enişte-kayınço vurgunu MASAK raporlarına girdi: 1 yılda dev para toplamışlar
17:51 Gedson Fernandes G.Saray formalı paylaşım yaptı, taraftarı heyecanlandırdı
17:45 Jet-skiler kafa kafaya çarpıştı, Ukraynalı turist hayatını kaybetti
17:45 Altının kilogramı 498 bin 130 liraya geriledi
17:34 Canlı yayında Yılmaz Özdil'e ateş püskürmüştü! Uğur Dündar rahatsızlandı
17:34 Fatih Terim yabancıların biletini kesti! 4 futbolcu gelecek sezon olmayacak
16:59 O pankart, CHP Grup Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'na sözünü kestirdi
16:45 Şenol Güneş, A Milli Takım'la yolları ayırırsa Beşiktaş'a dönebilir
Yeni imajını paylaşan Tarkan, gündeme bomba gibi düştü Yeni imajını paylaşan Tarkan, gündeme bomba gibi düştü         
21:16
Sağlık Bakanlığı'ndan Şener Şen sürprizi! Aşıyla ilgili kamu spotunda rol aldı Sağlık Bakanlığı'ndan Şener Şen sürprizi! Aşıyla ilgili kamu spotunda rol aldı         
20:53
Sergen Yalçın'ın yeni sözleşmesinde detaylar belli oldu! Yıllık 22 milyon TL kazanacak Sergen Yalçın'ın yeni sözleşmesinde detaylar belli oldu! Yıllık 22 milyon TL kazanacak         
20:20
Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! 4 il kırmızı kategoride Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! 4 il kırmızı kategoride         
19:50
Son Dakika: Türkiye'de 22 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 57 kişi vefat etti, 6 bin 143 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 57 kişi vefat etti, 6 bin 143 yeni vaka tespit edildi         
19:27
Yayın ücretinin yarısını ödeyen beIN Sports ile TFF arasında ipler kopma noktasına geldi Yayın ücretinin yarısını ödeyen beIN Sports ile TFF arasında ipler kopma noktasına geldi         
18:40
8 yıl önce ürünlerini çaldığı marketçiye 500 lira parayla birlikte not bıraktı 8 yıl önce ürünlerini çaldığı marketçiye 500 lira parayla birlikte not bıraktı         
17:47
Trafikte yeni dönem! Mayıs 2022 itibarıyla araçlara karakutu zorunluluğu geliyor Trafikte yeni dönem! Mayıs 2022 itibarıyla araçlara karakutu zorunluluğu geliyor         
16:12
HDP binasında Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in örgüt bağlantısı çıkmadı HDP binasında Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in örgüt bağlantısı çıkmadı         
15:46
Diyarbakır'da dev karpuz maketi ile kamufle edilen baz istasyonu büyük tepki topladı Diyarbakır'da dev karpuz maketi ile kamufle edilen baz istasyonu büyük tepki topladı         
15:10
Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi         
14:05
Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş         
13:18
Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim         
12:39
Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu         
11:46
Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu         
11:29
Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi         
09:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2021 21:36:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ali Koç'tan TFF'ye ağır itham: Böl ve yönet yaklaşımındalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement