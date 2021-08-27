Üye Girişi
Ali Koç'tan, TFF'ye mesaj: 250 milyon lira çerez parası, bu daha başlangıç - Son Dakika

Ali Koç'tan, TFF'ye mesaj: 250 milyon lira çerez parası, bu daha başlangıç

27.08.2021 17:46
Ali Koç'tan, TFF'ye mesaj: 250 milyon lira çerez parası, bu daha başlangıç, System.String[]

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, UEFA AVrupa Ligi kura çekiminden sonra önemli açıklamalar yaptı. Sarı-lacivertli kulübün, TFF'ye açtığı 250 milyon TL değerindeki tazminat davasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Koç, "250 milyon lira bizim kaybımız açısından hiçbir şey, çerez parası. Çünkü bizim ciddi anlamda itibarımız zedelendi. Bu daha başlangıç" ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi kura çekiminin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gündeme dair açıklamalarda bulundu. TFF'ye açtıkları tazminat davasına ilişkin konuşan Koç, "Sistemin Fenerbahçe ile helalleşmesi gerekiyor. Bize reva görülen muamelenin bir bedeli olmak zorunda" ifadelerini kullandı.

Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"BAŞKA DAVALAR DA OLACAK"

"250 milyon lira bizim kaybımız açısından hiçbir şey, çerez parası. Çünkü bizim ciddi anlamda itibarımız zedelendi. Bu daha başlangıç. Sadece bir sezon Avrupa kupalarına gitmemekle kalmadık. Elimizdeki oyuncuları elden çıkarmak zorunda kaldık. Şampiyonluk şansımızı olumsuz etkileyecek transferler yapmak zorunda kaldık. Sistemin Fenerbahçe ile helalleşmesi gerekiyor. Bize reva görülen muamelenin bir bedeli olmak zorunda. Bunun üstüne koyacağımız başka davalar da olacak. Bu sürecin en kısa zamanda sonuca varılmasını istiyoruz."

Ali Koç'tan, TFF'ye mesaj: 250 milyon lira çerez parası, bu daha başlangıç

Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, Ali Koç, UEFA, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç'tan, TFF'ye mesaj: 250 milyon lira çerez parası, bu daha başlangıç - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor 17:38 Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor Sakarya'da acı olay! Evinden kaçarak denize giren 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi 17:33 Sakarya'da acı olay! Evinden kaçarak denize giren 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Türkiye'nin Kabil Havalimanı konusundaki duruşu merak ediliyor! Tek şart, kendi personelini kendi korumak 17:17 Türkiye'nin Kabil Havalimanı konusundaki duruşu merak ediliyor! Tek şart, kendi personelini kendi korumak
Tarihi geri dönüş her an olabilir! Ronaldo'nun Manchester United'a imza atması an meselesi 17:11 Tarihi geri dönüş her an olabilir! Ronaldo'nun Manchester United'a imza atması an meselesi Adana kavurucu sıcaklarla boğuşuyor! Termometreler 42 dereceye çıktı 16:35 Adana kavurucu sıcaklarla boğuşuyor! Termometreler 42 dereceye çıktı Bosna Hersek'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ilgi 15:48 Bosna Hersek'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ilgi
Aynı evden 3 kişi, birer gün arayla öldü! Koronavirüsün vurduğu aile hiç aşı olmamış 15:23 Aynı evden 3 kişi, birer gün arayla öldü! Koronavirüsün vurduğu aile hiç aşı olmamış 2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı 15:03 2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı

Son Dakika Haberleri
17:46 Ali Koç'tan, TFF'ye mesaj: 250 milyon lira çerez parası, bu daha başlangıç
17:38 Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor
17:36 Son Dakika! Altının kilogramı 484 bin 400 liraya çıktı
17:33 Sakarya'da acı olay! Evinden kaçarak denize giren 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
17:17 Türkiye'nin Kabil Havalimanı konusundaki duruşu merak ediliyor! Tek şart, kendi personelini kendi korumak
17:11 Tarihi geri dönüş her an olabilir! Ronaldo'nun Manchester United'a imza atması an meselesi
16:56 Tadilat yapılan dairede yangın çıktı, apartman sakinleri sokağa fırladı
16:47 5 yaşındaki kayıp çocuğun bedeni foseptik çukurundan çıktı
16:46 Sergen Yalçın, futbolda yakaladığı başarıyı aşk hayatında yakalayamadı! Model sevgilisi Lisaveti Karibskaya ülkesine döndü
16:34 Adana kavurucu sıcaklarla boğuşuyor! Termometreler 42 dereceye çıktı
Nazlı Hamarat'ın Nazlı Hamarat'ın "İstemeden hamile kaldım" dediği eski sevgilisi hakkındaki şikayetine takipsizlik kararı verildi         
17:40
Son Dakika! Altının kilogramı 484 bin 400 liraya çıktı Son Dakika! Altının kilogramı 484 bin 400 liraya çıktı         
17:37
Kuzeni tacize uğrayınca sorunu yazdığı uygulama ile çözdü Kuzeni tacize uğrayınca sorunu yazdığı uygulama ile çözdü         
17:31
Eşini öldüren Rümeysa Aydın, tecavüz sonucu hamile kaldığı bebeği doğurmak istiyor Eşini öldüren Rümeysa Aydın, tecavüz sonucu hamile kaldığı bebeği doğurmak istiyor         
17:17
Sergen Yalçın, futbolda yakaladığı başarıyı aşk hayatında yakalayamadı! Model sevgilisi Lisaveti Karibskaya ülkesine döndü Sergen Yalçın, futbolda yakaladığı başarıyı aşk hayatında yakalayamadı! Model sevgilisi Lisaveti Karibskaya ülkesine döndü         
16:46
Tesettür mayo ile havuza girmesi engellendi! Soluğu savcılıkta aldı Tesettür mayo ile havuza girmesi engellendi! Soluğu savcılıkta aldı         
16:15
Türkiye-İran sınırındaki çorak arazide tonlarca meyve ve sebze yetiştiriliyor Türkiye-İran sınırındaki çorak arazide tonlarca meyve ve sebze yetiştiriliyor         
15:45
Ekonomistler ağustos ayında enflasyonun yüzde 0,72 artmasını bekliyor Ekonomistler ağustos ayında enflasyonun yüzde 0,72 artmasını bekliyor         
15:20
Bariyeri eliyle kaldırmaya çalışan adamın otomobiline tren çarptı Bariyeri eliyle kaldırmaya çalışan adamın otomobiline tren çarptı         
14:40
5 yıldızlı otelde 60 yavru caretta caretta sıkışarak can verdi 5 yıldızlı otelde 60 yavru caretta caretta sıkışarak can verdi         
14:14
AK Partili Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'dan 600 bin TL'lik aracına savunma: Şahin alacak halimiz yok ya AK Partili Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'dan 600 bin TL'lik aracına savunma: Şahin alacak halimiz yok ya         
14:07
Amatör balıkçı, şanslı günündeydi! Yakaladığı 30 kiloluk kuzu balığını tekneye yarım saatte çıkartabildi Amatör balıkçı, şanslı günündeydi! Yakaladığı 30 kiloluk kuzu balığını tekneye yarım saatte çıkartabildi         
12:51
Üniversiteli genç, feci kazada can verdi! 19 gün önce aldığı motosikleti hurdaya döndü Üniversiteli genç, feci kazada can verdi! 19 gün önce aldığı motosikleti hurdaya döndü         
12:44
Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı         
11:29
Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de         
11:07
Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2021 18:05:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ali Koç'tan, TFF'ye mesaj: 250 milyon lira çerez parası, bu daha başlangıç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement