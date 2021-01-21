Ali Koç'tan transfer açıklaması: Takımdan ayrılacak da olacak, gelecek de olacak

Mesut Özil transferiyle adından söz ettiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Süper Lig'de Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, karşılaşma sonrası transfer açıklamasında bulundu. Koç, "Takımdan ayrılacak da olacak, gelecek de olacak" ifadeleriyle transferin devam edeceği sinyalini verdi.

AVRUPA'NIN GÜNDEMİNE OTURDU

Sarı lacivertliler, anlaşmaya vardığı yıldız futbolcu Mesut Özil'i geçtiğimiz pazar günü İstanbul'a getirmişti. Fenerbahçe'nin Mesut ile kısa süre içerisinde sözleşme imzalaması bekleniyor. Sarı lacivertliler, bu transferle Avrupa'nın gündemine oturmayı başardı.