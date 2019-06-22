Ali Koç'tan transfer müjdesi
1 saat önce
Fenerbahçe Başkan Ali Koç, sarı-lacivertlilerin transfer gündemine ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.
Fenerbahçe
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:35 Kaynak: İHA
Başkan Ali Koç
, sarı-lacivertlilerin transfer gündemine ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Koç, 10-12 gün için 3-4 önemli transferi bitirmiş olacaklarını söyledi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV
'de kulübe maddi destek için yapılan "winwin" kampanyasında transfer gündemine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Koç, transfer çalışmalarının son durumuna ilişkin gelen bir soru üzerine, "Transferleri söyleyip Ersun hocaya kalp krizi geçirtmeyeyim ama herhalde önümüzdeki 10-12 gün içinde 3-4 önemli transferimizi bitirmiş olacağız" dedi.
(İHA)
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