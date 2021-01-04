Ali Koç'tan transfer müjdesi: Devre arası 1-2 dokunuşla istediğimiz noktaya gelebiliriz - Son Dakika

Ali Koç'tan transfer müjdesi: Devre arası 1-2 dokunuşla istediğimiz noktaya gelebiliriz

04.01.2021 23:29
Ali Koç'tan transfer müjdesi: Devre arası 1-2 dokunuşla istediğimiz noktaya gelebiliriz, System.String[]

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 mağlup eden sarı-lacivertli futbol takımının doğru yolda olduğunu söyledi.

Başkan Ali Koç, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan Kasımpaşa- Fenerbahçe müsabakasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Karşılaşmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Ali Koç, "Sakat oyuncularımız geri geldi ancak Kovid-19 salgınına yakalanan futbolcular nedeniyle eksiklerimiz vardı. Buna rağmen arkadaşlar iyi mücadele ettiler. Ellerinden geleni yaptılar. Doğru istikametteyiz. Bu arma için sonuna kadar savaşacak, ölümüne mücadele edecek ruha ve takım anlayışına yaklaşıyoruz. Daha gidecek çok yolumuz var. Bu, son zamanlarda eksikti. Gollü kazanmamıza sevindik. Gol yemememize de 3 puan kadar sevindik. Devre arası 1-2 dokunuşla istediğimiz noktaya gelebileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"BU MAÇTA VAR'LIK 2 POZİSYON VAR"

Müsabakada 2 pozisyonda VAR sisteminin kullanılmamasına tepki gösteren Ali Koç, "Bu maçta VAR'lık 2 pozisyon var. Biri bizim penaltı pozisyonumuz. En azından VAR'a çağrılmalıydı diye düşünüyoruz. Sonlara doğru Kasımpaşa'nın da penaltısının en azından VAR'a çağrılacak bir pozisyon olduğunu arkadaşlar ifade ettiler." diye konuştu.

Ali Koç'tan transfer müjdesi: Devre arası 1-2 dokunuşla istediğimiz noktaya gelebiliriz

Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç'tan transfer müjdesi: Devre arası 1-2 dokunuşla istediğimiz noktaya gelebiliriz - Son Dakika Spor


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