Son Dakika Haberleri: Ali Koç'tan Vali Ali Yerlikaya'ya Ziyaret

Ali Koç'tan Vali Ali Yerlikaya'ya Ziyaret

20 dakika önce

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Divan kurulu Başkanı Vefa Küçük ve yönetim kurulu üyeleri, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti.

Ali Koç'tan Vali Ali Yerlikaya'ya Ziyaret, System.String[]
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Divan kurulu Başkanı Vefa Küçük ve yönetim kurulu üyeleri, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti. Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette Ali Koç'a, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Başkan Vekili Semih Özsoy, Genel Sekreter Sevil Zeynep Becan ve Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu da eşlik etti.

Samimi bir ortam gerçekleşen ziyarette Başkan Koç ve yöneticiler, 26 Ekim itibariyle İstanbul Valiliği görevine atanan Ali Yerlikaya'ya başarı dileklerini iletti. Ali Koç, daha sonra Vali Yerlikaya'ya kendi imzaladığı Fenerbahçe formasını hediye etti.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:07 Kaynak: DHA

Vefa Küçük, Ali Koç, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hakan Ural Ayrılık Haberini Duyurdu: Emina Jahovic ve Sadettin Saran Aşkı Bitti Inter Forması Giyen Icardi'nin Eşi ve Menajeri Wanda Nara, Sosyal Medya Paylaşımlarıyla Yürek Hoplattı

Everton Teknik Direktörü Marco Silva'nın Koltuğu Sallanıyor Beşiktaşlı Taraftarlardan Tolgay Arslan'a 'Dürüm Kafalı' Pankartı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 21:27:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ali Koç'tan Vali Ali Yerlikaya'ya Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]