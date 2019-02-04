Ali Koç'tan Vali Ali Yerlikaya'ya Ziyaret
20 dakika önce
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Divan kurulu Başkanı Vefa Küçük ve yönetim kurulu üyeleri, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti.
Fenerbahçe Spor Kulübü
Başkanı Ali Koç
, Divan kurulu Başkanı Vefa Küçük
ve yönetim kurulu üyeleri, İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti. Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette Ali Koç'a, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Başkan Vekili Semih Özsoy, Genel Sekreter
Sevil Zeynep Becan ve Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu da eşlik etti.
Samimi bir ortam gerçekleşen ziyarette Başkan Koç ve yöneticiler, 26 Ekim itibariyle İstanbul Valiliği görevine atanan Ali Yerlikaya'ya başarı dileklerini iletti. Ali Koç, daha sonra Vali Yerlikaya'ya kendi imzaladığı Fenerbahçe formasını hediye etti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:07 Kaynak: DHA
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