Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasındaki savaş giderek büyüyor. Perşembe günü kameraların karşısına geçen Aziz Yıldırım, Ali Koç hakkında zehir zemberek sözler savurmuştu. FB TV de o anları canlı canlı ekranlara taşımıştı.
Başkan Ali Koç da dün kongrede Aziz Yıldırım'ın suçlamalarına cevap verdi, bundan sonra sessiz kalmayacağını ve harekete geçeceğini ifade etmişti.
Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın yakın çevre sohbetlerinde 'manevi oğlum' diye bahsettiği Özgür Özaktaç'ı yönetim listesine dahil etti. Öte yandan Koç, Aziz Yıldırım'ın Mahmut Uslu'nun ardından diğer kolu olarak tanımlanan Ömer Temelli'yi de listesine aldı. Yıldırım'ın bu hamleler hakkında nasıl bir karşılık vereceği merak konusu oldu.
Son Dakika › Spor › Ali Koç'tan yeni hamle! Aziz Yıldırım'ın manevi oğlu Özgür Özaktaç'ı yönetim listesine aldı - Son Dakika Spor