Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç, seçim öncesinde çeşitli TV programlarına katılıp 3 yıllık yönetim dönemi ve gelecekteki projeler hakkında bilgiler veriyor. Koç, son olarak FOX TV'nin konuğu oldu, hoca konusu ve yeni yönetime girecek isimler hakkında bilgiler verdi.
İşte Koç'un açıklamalarından satır başları:
"Taraftarlarımızın içi rahat olsun, güzel günler yakında. eknik direktör konusunda bir sürpriz olabilir. Alman ve Portekiz ekolüne bakıyorduk. Fakat burada bir değişiklik olabilir. Pazartesi günü açıklayacağız.
Taraftarlarımıza sesleniyorum. Hiç olmayan görüşmeler gündeme geliyor. Sonra beceremedi diyorlar. Bunlara itibar edilmesin.
Seçimlere girmeden önce yönetim listesi iki hafta önceden bellidir normalde ama bizim tüzüğümüz farklı. Yarın öğleden sonra açıklamayı planlıyoruz listemizi. 8-9 yeni isim olacak. Hatta 9-10 da olabilir."
Son Dakika › Spor › Ali Koç taraftara seslendi: Portekizli veya Alman hoca dedik ama bu değişebilir, taraftarımızın içi rahat olsun - Son Dakika Spor