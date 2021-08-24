Ali Koç, taraftarın Samatta'ya gösterdiği tepkiye kayıtsız kalmadı: Sahadaki futbolcularımıza sahip çıkmalıyız

Antalyaspor maçında Başkan Ali Koç ile bir taraftarın diyaloğu dikkat çekti.
Sabah'ın haberine göre; Samatta'ya gösterilen tepkilere Ali Koç kayıtsız kalamadı. Bir taraftarın davranışlarına takılan Başkan Koç, güvenliklere 'yanıma getirin' talimatı verdi.
Koç, futbolculara özellikle maç sırasında sahip çıkılması, tepki gösterilmemesi gerektiğini anlattı.
Koç, "Her ne olursa olsun sahadaki futbolcularımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Üzerindeki forma F. Bahçe forması" sözleriyle taraftara tatlı sert uyarıda bulundu. Ardından taraftar yerine döndü.
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