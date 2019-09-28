Son Dakika Haberleri: Ali Koç, taraftarları stada uğurladı
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Ali Koç, taraftarları stada uğurladı

14 dakika önce

- Ali Koç, taraftarları stada uğurladıİSTANBUL - Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Başkan Ali Koç, taraftarları uğurladı.

- Ali Koç, taraftarları stada uğurladı

İSTANBUL - Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisi öncesi Başkan Ali Koç, taraftarları uğurladı.

Derbi maç için Ülker Stadyumu'nun önünde toplanan Fenerbahçeli taraftarları, Başkan Ali Koç uğurladı. Traftarlar, Başkan Ali Koç'a büyük sevgi gösterisinde bulundu. Sarı-lacivertli taraftarlar 25 otobüsle Seyrantepe'ye hareket etti.

Taraftarların gidişinde emniyet ekipleri güvenlik önlemleri alırken, taşkınlık çıkarın bazı kişiler ise göz altına alındı.

Ali Koç, taraftarları stada uğurladı

Galatasaray, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 05:46 Kaynak: İHA
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