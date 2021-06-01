Ali Koç tarihi bir karar aldı: Fenerbahçe formasındaki tüm yıldızları söküp atacak

Gündeme dair ilişkin konularda çarpıcı açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç formada yer alan yıldızlara ilişkin alınan son kararı duyurdu.

Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"DERDİMİZ PARA PUL, YILDIZ DEĞİL"

"TFF kendi tarihine ve Cumhuriyetimizin tarihine sahip çıkmalı. Bu talebimizi kuvvetli argümanlarla destekleyerek 'Hakkımızı verin' diyoruz. Derdimiz para pul, yıldız değil. Bizim derdimiz tarihimiz. Para, pul, yıldız sonra gelir. Zaten bundan sonra yıldız takmayacağız.

"BEKLİYORUZ"

Sanmayın ki 59 öncesi şampiyonlukları göz ardı ettik. Fenerbahçe, çok basit, yalın, net, verilere bilgilere ve tarihi gerekçelere dayanarak bir talepte bulunuyor. Ne diyor? Federasyonun düzenlemiş olduğu 59 yılına kadar ulusal turnuvaların sayılmasını istiyoruz. TFF bir karar verecek. Bu kararı vermeden önce komisyon bizi çağırmalı ve görüşlerimizi almalı. Diğer 6 kulübü de çağıracak, karşı gelen kulüpleri de çağıracak ve bizleri tartıştıracak. Bundan daha güzel ne olabilir? Bekliyoruz"