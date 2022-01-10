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Ali Koç: "Tercih ettiğimiz hocalar Haziran ayında gelmek istiyor" - Son Dakika

Ali Koç: "Tercih ettiğimiz hocalar Haziran ayında gelmek istiyor"

10.01.2022 21:40
Ali Koç: "Tercih ettiğimiz hocalar Haziran ayında gelmek istiyor"

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, kendilerinin tercih ettiği hocaların Haziran ayında takımın başına geçmek istediklerini ifade ederken, sosyal medyada sürekli kaos ortamı oluşturanların bir çete olduğunu ve bunların medyada ayakları olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, kendilerinin tercih ettiği hocaların Haziran ayında takımın başına geçmek istediklerini ifade ederken, sosyal medyada sürekli kaos ortamı oluşturanların bir çete olduğunu ve bunların medyada ayakları olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Enteresan bir sezon geçirdiklerini belirten Koç, "Sadece biz değil, ligde enteresan bir sezon oluyor. Sezonun ne kadar garip geçtiğinin en güzel örneği, üç takımın da teknik direktörünün olmaması. Türkiye'de sabır yok. Yabancı hoca olduğunda kolay değil, daha gelmeden yerden yere vurmaya başlıyorlar. Daha 4. hafta 9-10 puan, burada başladı, Hoca değişikliğine gitmek zorunda kalmak bizim için hayal kırıklığı oldu. Yabancı hoca olmak kolay değil. Türk hoca olursun 7 maç kaybedersin, sabretmek gerek der, aynı adam bir yabancı hocayı yerden yere vurabiliyor. Bu işin maliyeti de var. Ben yine de getirdiğimiz hocanın iyi bir hoca olduğuna inanıyorum. Fakat şartlar öyle bir noktaya geldi ki değişime gitmek zorunda kaldık. CV'ye baktığın zaman geçmişte başarıları var. Buradaki çalışma saatlerine, tesis etmek istediği sistemle çok doğru yoldaydık. Trabzon maçından sonra ne olduysa, bir kez daha 8-9. haftadan sonra inişe geçtik. Bu sene sadece biz değil Avrupa'da maç yaptığımız rakiplerimiz de üç günde bir maç yapmanın sıkıntı oluşturduğunu ifade ettiler. 3-4 günde maç trafiğini kaldıracak kadro derinliğine sahip olunması gerek. Bana sorarsanız kayıt üzerinde ya 1 ya 2 derim Fenerbahçe'nin şu anki kadrosuna. Ama tam takım olabildik mi? Oluyorduk, Trabzonspor maçında tılsım bir şekilde kaçtı. Kırılma maçı, hatırlarsanız domine ediyorduk, 1-0 öndeydik. Sonra garip bir kırmızı kart sonrası, sonra 83'e kadar dayandı takım. Kırılma maçlarından bir tanesi odur. Bu sene gerçek anlamda kötü oynadığımız Konya maçıydı. Alanya'ya burada top göstermedik, o maçtan mağlup ayrılmamız olağanüstü olay. Kayseri ile 4 direk 1 penaltı Kayseri ile 2-2 berabere kaldık. Niye bu statta bu kadar sıkıntı yaşıyoruz? Geçen seneye dönelim aynı takım aynı hoca deplasmanda rekor puan aldık, iç sahada rekor puan kaybettik. Ne hikmetse burada zorlanıyoruz. Bu mazeret değil, Trabzon da iyi bir sene geçiriyor. Kazanma alışkanlığı vardır, o alışkanlığı yakaladınız zaman. Büyük takımlarda da tam tersi olabiliyor, o özgüven çabuk gidebiliyor" dedi.

"İRADE, İSTEK, ARZU VARSA HAKEM SORUNU ÇÖZÜLÜR"

Türk hakemleri hakkında konuşan Başkan Koç, "Hakemlerden şikayet etmeyen kulüp, başkan söyleyin. Niyetten bağımsız standart performans o kadar düştü ki, artık kanıksamaya başladık. Anadolu takımlarının maçlarını çok fazla seyredemiyoruz, uzun uzun tartışılmıyor. 5-6 hafta sonra kritik haftalar başlayacak, daha sıkıntılı bir durum. Sistem güven tesis edemiyor. İrade, istek, arzu varsa bu sorun çözülür. İlk defa irade olduğunu görüyoruz, göstermelik irade olmamasını diliyorum. Dünya çapında isim yapmış bir hakem danışman olarak tutuldu. Benzer bir çalışmayı Belçika Federasyonu ile yapmışlar, 64 tavsiye vermişler ve birebir uygulanmış. Bu açıdan bakarsak tünelin sonunda ışık var. Konuştuklarımızın yarısı gerçekleşirse büyük ümit var. Çok heyecanlandırıcı fikirler ortaya konmuş, olabilirse hepimiz için bir devrim olur. Soru işareti olan konular da var. Kurullar ayrı olmalı dedik, fiziken taşıdılar. Tam bağımsızlık olamıyor, maaşı federasyon veriyor" ifadelerini kullandı.

"DOĞRU TOHUMLARIN ATILACAĞI BİR DÖNEME GİRİYORUZ"

Sezonu en iyi şartlarda bitirmek istediklerini söyleyen Ali Koç, "Bu sene enteresan bir sene bizler de bu seneyi mevcut şartlara en iyi yerde bitirmek, Türkiye Kupası'na odaklanmak, mümkünse Avrupa'da bir tur atlamak üzerine odaklanmamız gerek. Diğer taraftan bu futbol neyin ne olacağı belli olmaz. 11 puandan geri gelip şampiyona olduğumuz yıllar oldu. Hem gerçekçi hem de önümüzdeki sezon için doğru tohumların atılacağı bir döneme giriyoruz. Hepiniz hocayı merak ediyorsunuz" şeklinde konuştu.

"SOSYAL MEDYA ÇETELERİNİN MEDYADA AYAKLARI VAR"

Sosyal medyada sürekli eleştiri altında olmalarını söyleyen Koç, "Herkesin bir yoğurt yiyişi var. Bizdeki bir hoca görevinin son gününe kadar ayrıldığı güne kadar hoca aramayız. İster bunu romantik, ister mantıksız bulun bizim hocamız görevinin başında olduğu müddetçe ben bir tane hocayla görüşmem. Bazı arkadaşlar var ya sosyal medyada bir grup var. Hasan Ali'ye tag çalışması yapacağız, sonra bir sürü futbolculara yapıyorlar, futbolculardan telefon, ipad alıyorlar. Bu bize sökmez. Burada devamlı bu konu işleniyor. Bizim yoğur yiyişimiz böyle. Kimsenin sorgulayamayacağı bir hoca hedefim var ise o da ertesi gün olmuyor. Olursa demek ki görüşmelerin geçmişi var demektir. Benim için de ayrılık zor bir şey ama ayrılmak zoruyduk. Biz hangi hocayı getirirsek getirelim birileri daha gelmeden yerden yere vurmaya başlar. Kovid'in sıkıntısı şu oldu, bu işler zoom'la telefonla bitecek işler değil. Konuşursun, istişare edersin, aynı frekansta mıyız bakarsın, iş öyle bir noktaya gelir ki yüz yüze oturalım dersin. Yüz yüze de beklentilerini, sınırlarını paylaşırsın. Mesela bir tane hoca var para puldan önce yapısal konuları konuşmak istiyor. En korktuğum şuydu, devlette risksiz olup, pozitif çıkıp seyahat edememek. Çok şükür dün geç vakit de olsa negatife döndüm. Yarın birkaç ülke seyahati başlıyor. Niye bu önemli? Şunu net söyleyebilirim bizim seçeceğimiz hoca A, B, C, bu dönemden sezon sonuna kadar geçecek dönemin de nasıl geçeceğini belirleyecek. X hoca olursa bu dönemi başka türlü, Y hoca olursa bu dönemi başka türlü geçireceğiz. Gönül ister ki en ideal model, yeni hoca aldığınızda ne oluyor, Sözen öncesi hazırlıklar falan, bizim kafamızdaki hayal ettiğimiz modelde şimdi gelirse takımı hazırlamak için 6-7 ayı var. Ama belirli kalibredeki hocalar da sezon ortasında gelmeye sıcak bakmıyorlar. Bizim kafamızdaki hocaların somut tercihleri haziran. Bu da Fenerbahçe ve Türk futbolu için de bir ilk olur. Haziranda gelecek hocayı şimdiden belirlemek. O isme göre kalan 3,5 ayın nasıl yönetileceğini kararlaştırmak en ideali haziranda çalışacağın hocanın şimdi başlamasa da bu geçiş dönemine liderlik, rehberlik etmesi. Bilmem ne ne yazmış, eski yönetici profilinde Aziz Yıldırım dönemini kast etmiyorum, yönetici olmak isteyip olamayan bir sürü tip var, beni bazı destekleyenler var kerhen destekliyor. Aziz Yıldırım'ı yenemeyiz ama Ali Koç gelsin onu devirir düşüncesinde olan tipleri biliyoruz. Ali Koç bırak git şeyi var ya bunların hepsini inceliyoruz. Yüzde 49,7'si Norveç'ten boot hesap. Onların basında ayakları var, bunlar organize çeteler. Norveç'te ne kadar çok Fenerbahçeli varmış. Bundan etkilene samimi taraftarlarımız da var. Yiyeceğimiz baskıyı yedik, kapsamlı bir basın toplantısı yapacağız. Taraftarlarımızın haklı serzenişleri var, ona da saygı duyuyorum. Şans bir yerde dönecek, böyle gitmeyecek. Fenerbahçe taraftarı her zaman kızabilir, ilk defa olmuyor ama ilk defa olan bazı şeyler var. Fenerbahçe taraftarı kendi sahasında üç üç üç ne oluyor. Belirli bir grup insanlar var ilk defa bu sezon maça gelmeye başlamışlar. Fitili ateşleyen onlar. Görüyoruz kameralardan" diye konuştu.

Ali Koç son olarak hoca çalışmaları ile ilgili ise, "Bizim tercih ettiğimiz kişiler haziran ayında gelmeyi tercih ediyorlar" ifadesini kullandı.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)

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Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe, Haziran, Türk, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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