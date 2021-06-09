Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi basınıyla buluştu. TFF'ye yönelik ağır eleştirilerde bulunan Koç, "TFF'nin bizim patronumuz olmadığını er ya da geç anlamalı" dedi. Koç'un TFF'yi protesto önerisi ise dikkat çekti.
TFF'yi topa tutan Ali Koç, "Belki de bundan sonra yapmamız gereken, ilk haftanın maçlarını kulüpler olarak oynamamak. TFF, bizim patronumuz olmadığını ve kime hizmet etmek için orada olduğunu anlamalı. Bizim çıkarlarımız için bu markayı yönettiklerine er ya da geç vakıf olacaklar" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Ali Koç, TFF'ye isyan etti! Gündemde ilk hafta maçlarına çıkılmaması var - Son Dakika Spor