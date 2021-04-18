Ali Koç tribünde

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Medipol Başakşehir mücadelesini tribünden takip etti.
Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Medipol Başakşehir - Fenerbahçe mücadelesinde sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç takımını yalnız bırakmadı. Başkan Koç, Başakşehir Fatih Terim Stadı'na gelerek müsabakayı tribünden takip etti.
Korona virüsü atlatan Koç, hastalığının ardından ilk kez tribünde yer aldı.
(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
Kaynak: İHA
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