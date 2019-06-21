Ali Koç, tribünde taraftarlarla bir araya geldi
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko final maçı öncesi sarı-lacivertli taraftarların bulunduğu tribüne giderek kendileriyle konuşma yaptı.
Fenerbahçe
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 08:25 Kaynak: İHA
Başkanı Ali Koç
, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko
final maçı öncesi sarı-lacivertli taraftarların bulunduğu tribüne giderek kendileriyle konuşma yaptı. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 7. maçında Sinan Erdem
Spor Salonu'nda oynanan Anadolu Efes- Fenerbahçe Beko karşılaşması öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başkanvekili Semih Özsoy
ile birlikte sarı-lacivertli tribünlere giderek taraftarlarla bir araya geldi. Sarı-lacivertlilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Ali Koç ve beraberindeki heyet, taraftarlarla kısa bir süre sohbet ettikten sonra maçı takip edeceği tribüne gitti. Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy ise mücadeleyi sarı-lacivertli taraftarların olduğu tribünde takip ediyor. Fenerbahçe Beko'ya final serisi 5. maçından sonra 2 deplasman mücadelesinde seyircisiz oynama cezası verilmişti. Sarı-lacivertlilerin, Anadolu Efes ile oynayacakları 7. karşılaşma öncesi Türkiye
Basketbol Federasyonu'na (TBF) itiraz etmesi sonucu TBF Tahkim Kurulu
da cezanın ertelenmesine ve Anadolu Efes karşılaşmasına Fenerbahçe taraftarının girişine izin vermişti.
(Bora Akyol - Mehmet Şirin
Topaloğlu/İHA)
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