Son Dakika Haberleri: Ali Koç, tribünde taraftarlarla bir araya geldi
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Ali Koç, tribünde taraftarlarla bir araya geldi

1 saat önce

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko final maçı öncesi sarı-lacivertli taraftarların bulunduğu tribüne giderek kendileriyle konuşma yaptı.

Ali Koç, tribünde taraftarlarla bir araya geldi, System.String[]
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko final maçı öncesi sarı-lacivertli taraftarların bulunduğu tribüne giderek kendileriyle konuşma yaptı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 7. maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Anadolu Efes- Fenerbahçe Beko karşılaşması öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başkanvekili Semih Özsoy ile birlikte sarı-lacivertli tribünlere giderek taraftarlarla bir araya geldi. Sarı-lacivertlilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Ali Koç ve beraberindeki heyet, taraftarlarla kısa bir süre sohbet ettikten sonra maçı takip edeceği tribüne gitti. Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy ise mücadeleyi sarı-lacivertli taraftarların olduğu tribünde takip ediyor.

Fenerbahçe Beko'ya final serisi 5. maçından sonra 2 deplasman mücadelesinde seyircisiz oynama cezası verilmişti. Sarı-lacivertlilerin, Anadolu Efes ile oynayacakları 7. karşılaşma öncesi Türkiye Basketbol Federasyonu'na (TBF) itiraz etmesi sonucu TBF Tahkim Kurulu da cezanın ertelenmesine ve Anadolu Efes karşılaşmasına Fenerbahçe taraftarının girişine izin vermişti. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 08:27 Kaynak: İHA
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