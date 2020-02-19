Ali Koç: Tüm maçlarımızı kazanarak şampiyon olmak için mücadele edeceğiz - Son Dakika

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Ali Koç: Tüm maçlarımızı kazanarak şampiyon olmak için mücadele edeceğiz
6 saat önce
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamaları Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ülker Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 06:48 Kaynak: AA
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamaları Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ülker Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
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