"Kulüpler Birliği'ne çok büyük sorumluluklar düşüyor"

"Dün bir açıklama yaptık ama kimseyi hedef almadık"

"Maç günü Ersun hocayı aradım; 'bunun altında bir amaç var, çocuklara söyle dikkat etsinler, maçın gidişatından endişeliyim' dedim. Yapmak istedikleri etkiyi yaptılar ve bizim açımızdan garip bir maç oldu"

"Verilmeyen 3 penaltımız var"

"Lig dizayn ediliyor, örgütlü işler var diyen arkadaşlar ne oldu? Niye iddialarını somut gerçeklerle ispatlamadılar?"

"6222 sinekleri öldürmek için değil, bataklığı kurutmak için kullanılırsa ancak fayda sağlar"

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ/ İstanbul, -

Ali Koç, "Türk futbolunun temizlenmesi gerektiğini savunuyoruz. Bugün insanları kutuplaştıran, nefret tohumları eken, ayrıştıran bazı medya mensuplarının yaptığına çok dikkat etmeliyiz" dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı 'nın yeni başkanını seçtiği olağanüstü genel kurulun ardından açıklamalarda bulundu. Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni yönetimine hayırlı olsun diyen Ali Koç, "Şu an Türk futbolunun içinde bulunduğu durum açısından bakarsak Kulüpler Birliği'ne çok büyük sorumluluklar düşüyor. Ligimizi, marka değerini geliştirmek ve iyileştirmek adına. Süper Lig'de artısı eksisi neyse, iyisiyle kötüsüyle tüm riski alan kulüplerdir. Yatırımları yapan, transfer yapan, seyirciyle, medyayla muhatap olan kulüplerdir. Bu değerin gerçek sahibi kulüplerdir. Adım adım sağlıklı modelleri de Türkiye 'ye kurgulayarak, uyarlayarak kulüplerin artık kendi yarattığı değeri kendi yöneteceği bir konuma er ya da geç gelinmeli" ifadelerini kullandı.

"BİZİM AÇIMIZDAN GARİP BİR MAÇ OLDU"

Geçtiğimiz hafta pazar günü İstitlal Mobilya Kayseri spor ile mücadele ettiklerini hatırlatan Ali Koç, söyleyeceklerinin sarı-kırmızılı takımın 3 puanına gölge getirmemesini isteyerek, "Biz şunu tekrar söylemek istiyoruz, biz sıcağı sıcağına daha durumu hazmetmeden adrenalin ve duygusal yüksek bir durumda açıklama yapmıyoruz. Tartışmalı bir konuda açıklama yapacaksak, tüm pozisyonları ve yazılan çizilenleri değerlendirip bir açıklama yapma durumunu benimsemiş durumdayız. Biz her zaman olduğu gibi açıklamamızı maç gecesi yapıp, kanalları gezmedik. Dün bir açıklama yaptık ama kimseyi hedef almadık. Rakibimiz Trabzonspor 'un Göztepe ile bir maçı vardı. O maçın hakem kararları değerlendirilirken, ne yazık ki bir kanal, kanalın spor müdürü ve hakem eskisi, işler organize ediliyor tarzında bir açıklamada bulundu. Neymiş Fenerbahçe kollanıyormuş, lig dizayn ediliyormuş vesaire. Bunun asıl amacı MHK'yı etkilemektir. Maç günü Ersun hocayı aradım; 'bunun altında bir amaç var, çocuklara söyle dikkat etsinler, maçın gidişatından endişeliyim' dedim. Yapmak istedikleri etkiyi yaptılar ve bizim açımızdan garip bir maç oldu. Tabii gol atacaksın ama bizim gol yollarındaki beceriksizliğimiz bu hakem yönetimini haklı kılamaz. Verilmeyen 3 penaltımız var, yüzde 100, yüzde 100'e yakın, diğeri tartışılır. Sert bir maçtı. Kendi aleyhimize ve lehimize yapılan bir hata diyelim, Altay 'ın cezalandırılmaması, belki de bu da bir suçluluk psikolojisidir. Lig dizayn ediliyor, örgütlü işler var diyen arkadaşlar ne oldu? Niye iddialarını somut gerçeklerle ispatlamadılar? "Ertesi gün bu arkadaşlar sus pus oldu. Fenerbahçe üç puan alamadı, arayı açamadı. Birden bire ligimiz daha temiz bir hale gelmiş oldu. İlgili kurumların harekete geçmesi gerektiğini söylüyoruz. Türk futbolunun temizlenmesi gerektiğini savunuyoruz. Bugün insanları kutuplaştıran, nefret tohumları eken, ayrıştıran bazı medya mensuplarının yaptığına çok dikkat etmeliyiz. İnsanlar sosyal medyada birbirlerine giriyor. Olan taraftarlara, bireylere olacak."

"6222 SİNEKLERİ ÖLDÜRMEK İÇİN DEĞİL, BATAKLIĞI KURUTMAK İÇİN KULLANILIRSA ANCAK FAYDA SAĞLAR"

Ali Koç, Türk adaletine güvenerek, bu ortamı yaratan insanlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ifade ederek şöyle konuştu: "Bu gibi sahışların üstüne gideceğiz. 6222 sinekleri öldürmek için değil, bataklığı kurutmak için kullanılırsa ancak fayda sağlar. Üstümüze düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Hakemlere mesaj vermenin yöntemleri var. Bunların bir tanesi de atama şekli. Kazandığımız haftanın hakemleri bir-iki hafta maç alamıyorlar. Art niyetli düşünmek gerekirse bundan bir sonuca varabilirsin."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ali Koç'un açıklamaları