Ali Koç'u sinirlendirecek sözler! Kayseri Başkanı'nın açıklamalarına Sarı-Lacivertli taraftarlar ateş püskürdü

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Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Türkiye gazetesinden Hasan Sarıçiçek'e konuştu. Gözbaşı, Kayserispor'un hedefinin Avrupa olduğunu ve altyapıdan gelen gençlerden gelir elde etmek olduğunu ifade etti.

İşte Gözbaşı'nın açıklamalarından satır başları:

"TRABZONSPOR GİBİ OLACAĞIZ"

"Asansör takım devri geride kaldı. Önümüzdeki birkaç yılda idari, sportif, ekonomik ve insan kaynağı anlamında Anadolu'nun Trabzonspor gibi parlayan yıldızı olacağız.

"ÜÇ BÜYÜKLER SIKINTILI"

Bu sezon şampiyon Trabzonspor olur. Ne Beşiktaş ne Fenerbahçe ne de Galatasaray. Trabzonspor çok istikrarlı ve kadroları çok güçlü. Beşiktaş'ı özel maçta 3-0 yendik. 'Tam kadro çıkmadı' demezler mi, tam kadro olsa da inanın sonuç değişmezdi. Şampiyon (Beşiktaş) sıkıntılı.

"YETERLİ DEĞİL"

Ali Koç heyecan duyulan bir takım kurdu, bildiği Pereira'yı getirerek doğruyu yaptı ama Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için bunlar yeterli değil.

"YETERLİ OLAN NEDİR?"

Fenerbahçeli muhabir Sercan Hamzaoğlu Gözbaşı'nın bu açıklamasına, "Kadro iyi, hoca iyi, yeterli olan nedir?" diye tepki gösterdi. Hamzaoğlu'nun bu paylaşımının altında Fenerbahçeli taraftarlar da Gözbaşı'nın ifadelerine sert çıktı.