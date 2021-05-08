Ali Koç'un büyük Emre Belözoğlu pişmanlığı: Keşke bu daha önce de olsaydı - Son Dakika

Ali Koç'un büyük Emre Belözoğlu pişmanlığı: Keşke bu daha önce de olsaydı

08.05.2021 23:57

Fenerbahçe, deplasmanda Ankaragücü'nü son dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti ve Beşiktaş'ın kaybettiği haftada zirve için dev bir adım attı. Karşılaşma sonunda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu'yla ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Koç, "Emre hocanın gerek sportif direktör olarak gerek teknik sorumlu olarak performansından memnunuz. Keşke bu daha önce de olsaydı" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 40. haftasında Fenerbahçe, Ankaragücü'nü yenerek şampiyonluk yolunda iddiasını son 2 haftaya girilerken güçlendirerek sürdürdü. Karşılaşmanın sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"SEZON BAŞINDAN BERİ TAKIMA İNANDIK"

"Dramatik bir maçtı, iki takım için de 3 puan önemliydi. 1 puan ikimize de yaramıyordu, ilk yarı Ankaragücü 3-4 yapabilirdi, ikinci yarı biz 3-4 yapabilirdik, kafa kafaya gitti maç, uzatmanın son 1-2 dakikasında kimin gol attığını bile göremedim, sonradan öğrendim. Yarışa devam ediyoruz. Sezon başından beri takıma inandık, sonuna kadar inandık, zamanı geldi vites arttırdık, zamanı geldi kötü oynadık vs sonuna kadar inandık ve inanmaya devam edeceğiz. Allah neyi gösterir bilmiyorum, sonuna kadar mücadele verdik. Buraya kadar gelirken ne kayrıldık, ne ittirildik, ne destek aldık ki aksine mağdur olduk, pek çok puanımız gitti, sakin olduk. Biz buraya kadar tertemiz geldik, sonuna kadar tertemiz gidecek. İnşallah mutlu sona ulaşırız, ulaşamazsak da 2. olmayı garantilememiz lazım.

"LİGİMİZDE GARİP GARİP OLAYLAR DA YAŞAMIYOR DEĞİLİZ"

Sonuna kadar iddiamızı sürdüreceğiz. 5 galibiyet 1 beraberlik demiştim, yetmeyebilir de ama sonuna kadar sürdüreceğiz. Maçlardan önce hakemleri hedef tahtasına koymadan, yok rakibimiz niye sert muhabbeti yapmadan, algı yapmadan... Alanya da kora kor oynadı, Erzurum'un nasıl oynadığını gördünüz, burada Ankaragücü de öyle. Rekabetin güzelliği böyle, her 3 puan ciddi para kazandırıyor, her takım kora kor mücadele etmeli, ligimiz böyle daha güzel olur. Ligimizde garip garip olaylar da yaşamıyor değiliz.

"EMRE BELÖZOĞLU İLE LİG BİTİNCE OTURUP KONUŞACAĞIZ"

Emre hocanın gerek sportif direktör olarak gerek teknik sorumlu olarak performansından memnunuz. Keşke bu daha önce de olsaydı. Lig bitince oturup konuşacağız. Şu an tek odak noktamız şampiyonluk yarışı.

"BİZE GÖRE NET BİR KURAL HATASI VAR"

Ülke futbolunda verilen kararlar, süreçler, kararların nasıl alındığı, liyakat konusu vs. baştan aşağı gözden geçirilmeli. Alper Pirşen çıktı, anlattı, akşam üstü Selahattin bey bir şeyler sarf etti. Herhalde Türk futbol tarihinde 30 saniyede PFDK'ya sevk edilen ilk kişidir, ne kadar hızlı hareket ediyorlar. Bize göre net bir kural hatası var. Konu ofsayt mı değil mi değil, ofsayt ama top oraya varmadan yapılan bir faul var. Hakemin raporunda yazanın aksine, VAR'a çağrılıp izlemesi gerekiyordu, bu kural hatasıdır. Bundan daha ağır kural hatası vardı. Hakemlerden ek raporlar isteyerek ayıplar örtbas edilmemeli ki hata yapan 10 kere düşünsün, bütün hakemler düşünsün. Böyle yaparsam maç alamam desin. Böyle yapan hakemi 3 gün sonra maça atıyorsunuz, işareti veriyorsunuz, kural hatası falan dinlemem diyorsunuz. Süreç yönetimi dedim ya, böyle bir itiraz varsa inanmasanız bile süreç sonuçlanana kadar etik olarak hakeme maç verilmez.

"12-15 PUANIMIZ HAKEM HATALARI YÜZÜNDEN HEBA OLDU"

Aynı takıma üst üste 2 hakem, cezalar... Kafanıza göre savaş açıyorsunuz, saçmasapan bir yaklaşım. Samsunspor maçında yaşanan olayları hepiniz biliyorsunuz. Sarı kart gösterdiğini düşündüğü birine bir sarı kart daha veriyor ve kural hatasına girmesin diye kırmızı kart verdim diyor. Yok efendim MHK yanlış duruma düşmesin, hakemler ofsayta düşmesin diye ek raporlarla örtbas ettiler. Samsunspor camiasının başkanı ne kadar serzenişte bulunsa haklıdır, hayretler içindeyiz. 12-15 puanımız hakem hataları yüzünden heba oldu, biz buraya tertemiz geldik, tertemiz devam edeceğiz ama trajikomik olaylar yaşanıyor.

"GECE YARISI ATAMALARI YAPAN KİŞİ GÖREVDEN ALINIYOR"

Ali Koç diye bir hakem varmış, bizim U19 maçımıza atanıyor, Çarşamba günü Antalya'da mevzu bahis ediliyor, birileri Nihat Özdemir'e serzenişte bulunuyor ve kendisi de MHK başkanını arayarak, 'Nedir bu rezalet, gereğini yapın' diye bir şeyler söylüyor ve gece yarısı 12:30'da atamaları yapan kişi görevden alınıyor. Ali Koç'u maçtan almıyorlar, hakemlikten, onu atayanı alıyorlar. Herhalde Ali Koç'u maçtan almak yemedi. Siz burada ne yapıyorsunuz? Hakem o mesajı alacaktır, hangi kulübün yöneticilerinin itiraz ettiğini, arada geçen muhabbet, federasyon başkanının araması hakem camiasında şimdi konuşuluyor. Bu ayıptır, utanç verici.

"ER YA DA GEÇ GÖRECEKSİNİZ"

Dost bildiğimiz insanların yaptığı açıklamalar, serzenişler, algılar... Ben bunu kabul etmiyorum. İnsanın 10 tane yüzü olmaz, 1 tane olur. Bizim yüzümüz bu. Belki kabul görmüyor, taraftarlarımızı tatmin etmiyor ama yüzümüz bu. Bu şekil davranmanın doğru olduğunu er ya da geç göreceksiniz."

Ali Koç'un büyük Emre Belözoğlu pişmanlığı: Keşke bu daha önce de olsaydı

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç'un büyük Emre Belözoğlu pişmanlığı: Keşke bu daha önce de olsaydı - Son Dakika Spor


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