Son Dakika Haberleri: Ali Koç'un cezası kaldırıldı
Son Dakika Spor Haber

Ali Koç'un cezası kaldırıldı

37 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a verdiği 30 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı.

Ali Koç'un cezası kaldırıldı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a verdiği 30 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı.

TFF'den yapılan açıklamada, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'nin Ali Koç'a verdiği 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin lira para cezasının tahkim kurulu tarafından kaldırıldığı bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe Kulübü, Tahkim Kurulu, Ali Koç, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ali Koç'tan Galatasaray derbisi için tarihi karar! Taraftarla izleyecek
Tahkim Kurulu, Ali Koç'un cezasını kaldırdı! Derbiyi statta izleyecek 220 milyon euroluk Galatasaray-Fenerbahçe derbisi Galatasaray 38 maçtır evinde yenilmiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 14:42:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ali Koç'un cezası kaldırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]