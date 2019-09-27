Ali Koç'un cezası kaldırıldı
37 dakika önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a verdiği 30 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:04 Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a verdiği 30 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı.
TFF'den yapılan açıklamada, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'nin Ali Koç'a verdiği 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin lira para cezasının tahkim kurulu tarafından kaldırıldığı bildirildi.
Ali Koç'tan Galatasaray derbisi için tarihi karar! Taraftarla izleyecek Tahkim Kurulu, Ali Koç'un cezasını kaldırdı! Derbiyi statta izleyecek 220 milyon euroluk Galatasaray-Fenerbahçe derbisi Galatasaray 38 maçtır evinde yenilmiyor