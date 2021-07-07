Ali Koç'un disiplin talimatı verdiği teknik adam Vitor Pereira, adeta askerlik kanunları getirdi

Sarı-Lacivertliler'de Ali Koç'un dedikleri hayata geçmeye başlıyor. Başkanlık adaylığını koyarken, "Samandıra'ya disiplini getireceğiz. Futbolcular giydiği formanın ağırlığının farkında olacak. Sivas maçındaki ruhsuz görüntüye tahammül edemeyiz" açıklamasını yapmıştı. Koç, bu sözlerini Pereira'nın gelmesiyle uygulatmaya başladı.

"HERKES BİRLİKTE HAREKET EDECEK"

Pereira, yemeklerin aynı anda ve aynı salonda yenileceğini futbolculara bildirdi ve katılımın zorunlu olduğunu iletti. Teknik heyet, futbolculardan sonra yemeğe katılacak. Belirlenen yatış saatlerinin aşanlara ceza kesilecek.

GRUPLAŞMAYA ÖNLEM

Bir süredir konuşulan 'gruplaşma' konusu da gündemde. Takımdaki yerli ve yabancı futbolcuların ayrı ayrı takıldığı şeklinde söylentiler var. Pereira, bu durumla ilgili de bir kural getirecek.