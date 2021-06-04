Ali Koç'un hayalleri suya düştü! Bielsa, rekor bir ücret talep etti

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Fenerbahçe'de teknik direktör için sıcak gündem devam ediyor. Türkiye konusunda henüz net kararını veremeyen Arjantinli tecrübeli teknik adam Marcelo Bielsa, Sarı-Lacivertliler'i zora soktu. Kendisine gelen teklifleri değerlendiren 65 yaşındaki hoca, senelik 5.5 milyon euro ücret istiyor. Futbolcu transferi de yapacak Fenerbahçe, yeni hoca için 3 milyon euro seviyelerini aşmayı düşünmüyor.

YILIN MENAJERİ SEÇİLDİ

Bielsa, Championship'ten Premier Lig'e çıkardığı Leeds ile sezonu 9. sırada tamamladı. Arjantinli, bu başarısıyla büyük takdir toplarken, BBC'nin yaptığı ankette İngiltere'de 'Premier Lig Yılın Menajeri' ödülünü kazandı.

FUTBOL EFSANESİ

1955 Arjantin doğumlu Bielsa, hocalık kariyerine 1992'de Newell's'te başladı. Atlas, America, Velez Sarsfield, Espanyol, Atletic Bilbao, Marsilya, Lazio, Lille ve Leeds'te görev yaptı. Arjantin ve Şili Milli Takımlarını da çalıştırdı. Arjantin'i olimpik oyunlar şampiyonu yaptı.