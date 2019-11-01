Son Dakika Haberleri: Ali Koç'un hedef gösterdiği isim Martin Skrtel çıktı!
Son Dakika Spor Ali Koç'un hedef gösterdiği isim Martin Skrtel çıktı!

Ali Koç'un hedef gösterdiği isim Martin Skrtel çıktı!

7 saat önce

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un beIN SPORTS'ta katıldığı canlı yayında eleştirdiği eski Fenerbahçeli futbolcunun Martin Skrtel olduğu ortaya çıktı.

Ali Koç'un hedef gösterdiği isim Martin Skrtel çıktı!, System.String[]

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un beIN SPORTS'ta katıldığı canlı yayında eleştirdiği eski Fenerbahçeli futbolcunun Martin Skrtel olduğu ortaya çıktı.


Canlı yayında isim vermeyen Ali Koç, transfer döneminde bir oyuncuyla yapılan pazarlığı anlatmış ve o futbolcunun teklif ettiklerin rakamın çok daha düşüğüne Avrupa'ya gittiğini ancak çıkan pürüzler nedeniyle yeniden Süper Lig'e döndüğünü söylemişti.


Ali Koç'un ismini vermediği o yıldız oyuncunun Slovak futbolcu Martin Skrtel olduğu anlaşıldı. 3 yıl Fenerbahçe'de forma giyen Slovak savunmacı, sarı lacivertli ekibin 2,5 milyon avroluk teklifi reddedip Atalanta'nın yolunu tutmuştu.


Atalanta ile yıllık 1 milyon avroya anlaştığı öne sürülen Martin Skrtel, fiziksel olarak yeterli bulunmadığı için 20 gün sonra sözleşmesi feshedilmişti.


Bu gelişmenin Skrtel, Süper Lig ekibi Başakşehir ile anlaşırken bir başka eski Fenerbahçeli stoper Simon Kjaer ise Atalanta'ya kiralık olarak gitmişti.


ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?


"İsim vermeyeceğim bir oyuncumuz var. 3,5 milyon avro alıyordu. 2 milyon avro yapalım dedik. Şampiyon olursa 500 bin avro prim önerdik, zam yaptık, daha çok şey istedi ve vermedik, sonra gitti 700 bin avroya Avrupa'da bir takıma imza attı."


TEŞEKKÜR ETMEMİŞTİ


Martn Skrtel, Fenerbahçe'den Atalanta'ya transfer olduğunda sosyal medya hesabından yayınladığı ayrılık mesajında Ali Koç ve Ersun Yanal'a teşekkür etmemişti.


Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:45 
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