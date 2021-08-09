Ali Koç'un imzası para yağmurunu başlattı! Sarı-Lacivertliler, kasalarına 30 saniye içinde 15 milyon TL doldurdu

Sarı-Lacivertli kulüp, Paribu ile yaptığı işbirliği kapsamında kripto parasını bugün tanıttı. Basın toplantısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da yer aldı.

"TARİHE TANIKLIK EDECEKSİNİZ"

Ali Koç, "Fenerbahçe olarak bize göre tarihi bir imzaya tanıklık edeceksiniz. Kesinlikle geç kalmadık. Bekledik ve iyi ki de bekledik. 1 sene önce aldığımız tekliflerle şu an arasında fark var. Bu bir sponsorluk anlaşması değil. 25 yıllık işbirliğidir. Anlaşmanın duyulmasıyla Paribu'nun trafiği 7 kat, F. Bahçe'nin üye sayısı ise 5 kart artmış. Buradan elde edeceğimiz gelirin 3'te 1'i mevzuat gereği harcama limitlerine pozitif etki edecektir" dedi.

"30 SANİYEDE 15 MİLYON TL"

Paribu CEO'su Yasin Oral, "Bu sadece bugünün değil yarının projesi. İki dakikada üye olabiliyorsunuz çok kolay. Kayıtlı 6 bankaya paranızı transfer ederek, Fenerbahçe özel sayfasından token satın alabilirsiniz. 30 saniyede 15 milyon TL'lik satış gerçekleşti" ifadelerini kullandı.