Ali Koç'un 'Kafaya taktığı' futbolcuların Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Tisserand olduğu iddia edildi

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç yaptığı basın toplantısında gündeme dair her konuda önemli açıklamalarda bulunmuştu. Şampiyonluğun kaçtığı Sivasspor maçına da değinen Koç, "Şampiyonluk maçına çıkıyorsun, sahada yürüyorsun. Öleceksin öleceksin, o forma herkese nasip olmaz. Kafaya taktığım isimler var, gereğini yapacağım" ifadelerini kullanmıştı.

HEDEFİNDE 3 FUTBOLCU VAR

Takvim'in haberine göre, Ali Koç'un isim vermese de sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül ile yeni imza atmayacağı, Caner Erkin ve Marcel Tisserand gibi oyuncularla da yolları ayırmayı planladığı iddia edildi.