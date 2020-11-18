Ali Koç'un Los Angeles'ta aldığı malikane ABD'de gündem oldu

ABD'nin önde gelen magazin ve sinema dergisi olan 'Variety' Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la ilgili bir habere yer verdi. Dergi, Ali Koç'un Los Angeles'ın ünlü Bird Caddesi'nde yer alan ve Hollywood'un popüler bölgelerinden Sunset Strip'i tepeden gören lüks bir malikane aldığını duyurdu.





PAZARLIK YAPARAK 4,5 MİLYON DOLAR İNDİRİM YAPTIRDI





Ali Koç'un değeri 19 milyon dolar olan malikane için pazarlık yaptığı ve lüks malikaneyi 14,5 milyon dolara satın aldığı aktarıldı. Lüks malikanenin Los Angeles manzarasının yanı sıra Pasifik Okyanusu ve Catalina Adası manzarasının da olduğu aktarıldı. Birçok işletmenin sahibi olan ve 2019 yılında yaşamını yitiren girişimci Harry Morton'ın arazisi üzerinde yapıldığı belirtildi. 1981 yılında dünyaya gelen Morton, Pink Taco lokantalar zincirini kurduktan sonra The Viper Room isimli bir işletme ile zengin olmuş fakat 2019 yılında yaşamını yitirmişti. Evin içerisinde bir spor salonu ve bir sinema salonu bulunduğu açıklanırken, avluda da bir bahçenin olduğu kaydedildi.