Ali koç'un oğlu kerim, derbiyi deplasman tribününde izledi
1 saat önce
Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanan ve golsüz eşitlikle sona eren Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesini, sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Koç da deplasman tribününde takip etti.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 08:08 Kaynak: DHA
Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanan ve golsüz eşitlikle sona eren Galatasaray
- Fenerbahçe
mücadelesini, sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç
'un oğlu Kerim Koç da deplasman tribününde takip etti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Koç, 0-0'lık eşitlikle sona eren derbi için Türk Telekom Stadyumu
'na geldi. Kerim Koç, sarı lacivertli taraftarlar ile birlikte deplasman tribününde maçı takip ederken, takımına 90 dakika destek oldu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kerim Koç'un deplasman tribününden görüntüleri
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