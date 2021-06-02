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Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın "Kafaya taktım" dediği futbolcular ortaya çıktı! - Son Dakika

Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın "Kafaya taktım" dediği futbolcular ortaya çıktı!

02.06.2021 13:34

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un basın toplantısında Sivasspor maçıyla ilgili futbolculara yönelik kullandığı sözler gündem oldu. Başkan Koç kaybedilen maçta oynanan futbol yüzünden bazı oyuncular için "Kafayı taktım, Göndereceğim" ifadelerini kullandı. Başkan'ın bu sözlerinin odağında ise 8-9 kişilik bir futbolcu grubu var. Özellikle yabancı futbolcuların isteksizliği Koç'u çıldırttı.

Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç, görev yaptığı dönemde belki de ilk kez futbolcuları böylesine sert şekilde hedefine aldı. Koç, "Şampiyonluk maçına çıkıyorsun, sahada yürüyorsun. Öleceksin öleceksin, o forma herkese nasip olmaz. Kafaya taktığım isimler var, gereğini yapacağım" ifadelerini kullanmıştı. Başkan Koç'un performansından ve tavırlarından memnun olmadığı isimler ortaya çıktı.

Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın 'Kafaya taktım' dediği futbolcular ortaya çıktı!

BAŞI SAMATTA ÇEKİYOR

Başkan Koç, Samatta başta olmak üzere Tisserand, Lemos, Sosa, Gökhan Gönül, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu, Cisse ve Harun'dan memnun değil. Bu isimler arasında performans ve tavır olarak ayrılan futbolcular var. Samatta, Tisserand, Lemos, Ferdi, Cisse hem performans hem de tavır olarak Başkan'ın gözüne batan isimler. Harun'un ise performansı yetersiz bulundu. Öte yandan Caner'in sezon içindeki disiplinsiz tavırları da Başkan'ı bir hayli rahatsız etti. Koç, bu futbolcuların üstünü çizdi. Ancak yeni teknik ekiple yapılacak istişareler de etken olacak. Sözleşmeleri biten Cisse, Gökhan ve Harun'la yola devam edilmeyecek.

Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın Kafaya taktım dediği futbolcular ortaya çıktı!
Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın Kafaya taktım dediği futbolcular ortaya çıktı!

Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın 'Kafaya taktım' dediği futbolcular ortaya çıktı! - Son Dakika Spor


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