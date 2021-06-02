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Ali Koç'un tüm kriterlerini karşılıyor! Conceiçao, bu ay Porto ile yollarını ayırıyor - Son Dakika

Ali Koç'un tüm kriterlerini karşılıyor! Conceiçao, bu ay Porto ile yollarını ayırıyor

02.06.2021 09:20

Geçtiğimiz gün düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktörün Portekiz ya da Alman ekolünden olacağını söyleyerek, "Mümkünse bir iki şampiyonluk yaşamış, halen başarıya aç bir antrenör lazım" ifadelerini kullanmıştı. Başkanın tüm kriterlerine uyan isim ise Porto'da sözleşmesini uzatmayan 46 yaşındaki Sergio Conceiçao. Portekiz ekibiyle devam etmekte istekli olmayan başarılı hoca, bu ay boşa çıkıyor.

Yabancı hoca aradıklarının altını çizen başkan Ali Koç, belirledikleri kriterleri de açıkça anlatmıştı. Başkan Koç, "Teknik direktör konusunda 3 alternatifimiz vardı. Biri, Emre Belözoğlu ile devam etmek. İkincisi yabancı teknik direktörle devam edip altında Emre Belözoğlu'na tecrübe kazandırmak. Üçüncüsü de yepyeni yabancı bir teknik direktör. Fenerbahçe, kazandığı 19 şampiyonluğun 16'sını yabancı hocayla kazanmış. Bu lig farklı bir lig, Avrupa'da çok az örneği olan bir lig. Bu ligi tanımak çok önemli. Portekiz ya da Alman ekolünü düşünüyorum" dedi.

BU AY BOŞA ÇIKIYOR

Bu doğrultuda Porto'da iki şampiyonluk ve Devler Ligi'nde bu sezon çeyrek final gören Conceiçao ismi ön plana çıktı. 46 yaşındaki hocanın mukavelesi bu ay bitiyor. Porto'nun yola devam istediği başarılı hoca, sözleşme uzatma görüşmelerinde işi yokuşa sürdü. Fenerbahçe ihtimalinin çok kuvvetli olduğu belirtildi.

İKİ LİG ŞAMPİYONLUĞU

Sarı-Lacivertliler, Porto'nun hocası Sergio Conceiçao ile ilgileniyor. 46 yaşındaki teknik adamın sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. Porto'yla 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında Portekiz Ligi şampiyonluğu yaşayan Conceiçao, sarı-lacivertli kulübün gündeminin ilk sırasında yer alıyor. Daha önce ülkesinde Braga, Fransa'da Nantes takımlarında da görev yapan Conceiçao, bu sezon UEFA Şampiyonlar Liginde takımını çeyrek finale kadar taşıdı.Ayrıca Portekiz'de Süper Kupa ve Lig Kupası zaferi de yaşadı.

Ali Koç'un tüm kriterlerini karşılıyor! Conceiçao, bu ay Porto ile yollarını ayırıyor

Fenerbahçe, Portekiz, Ali Koç, Porto, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç'un tüm kriterlerini karşılıyor! Conceiçao, bu ay Porto ile yollarını ayırıyor - Son Dakika Spor


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