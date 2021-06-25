Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu aday listesini açıkladı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, seçimli olağan genel kurul öncesi yönetim kurulu aday listesini açıkladı.

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