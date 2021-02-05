Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu'nun esprili diyaloğu gündeme damga vurdu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu arasındaki esprili diyolog Kulüpler Birliği Toplantısı sonrasına damga vurdu.

Kulüpler Birliği toplantısı sonrası Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, basın mensuplarına takılarak "Röportaj için liderin başkanını alın" dedi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise Ağaoğlu'nun bu sözleri üzerine, "Nazar değdirteceksiniz" yanıtını verdi.

"ZATEN ONUN İÇİN UĞRAŞIYORUZ"

Ağaoğlu'nun Koç'a cevabı gecikmedi ve "Zaten onun için uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı.