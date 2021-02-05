Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu'nun esprili diyaloğu gündeme damga vurdu - Son Dakika

Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu'nun esprili diyaloğu gündeme damga vurdu

05.02.2021 19:35
Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu'nun esprili diyaloğu gündeme damga vurdu, System.String[]

Kulüpler Birliği Toplantısı sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu arasındaki esprili diyolog Kulüpler Birliği Toplantısı sonrasına damga vurdu.

Kulüpler Birliği toplantısı sonrası Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, basın mensuplarına takılarak "Röportaj için liderin başkanını alın" dedi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise Ağaoğlu'nun bu sözleri üzerine, "Nazar değdirteceksiniz" yanıtını verdi.

"ZATEN ONUN İÇİN UĞRAŞIYORUZ"

Ağaoğlu'nun Koç'a cevabı gecikmedi ve "Zaten onun için uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu'nun esprili diyaloğu gündeme damga vurdu

Kulüpler Birliği Toplantısı, Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu'nun esprili diyaloğu gündeme damga vurdu - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Almanya'da Bitcoin çıkmazı! Polis el koyduğu 60 milyon dolarlık hesabın şifresini bulamıyor Son Dakika: Türkiye'de 5 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 110 kişi vefat etti, 7 bin 901 yeni vaka tespit edildi Dünya bu haberle çalkalandı! Marilyn Manson'un evinden tecavüz odası çıktı Son Dakika: Rusya'dan Navalny'nin salınmasını isteyen 3 ülkeye tepki! Diplomatlar sınır dışı edildi Eline aldığı tüfek ile aile içi katliam yaptı! Acımasız adam eşini öldürdü, çocuklarını yaraladı AK Partili Kurtulmuş'tan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama: Meselenin aslı hoca-talebe ilişkisi içerisinde yapılan bir ziyarettir Ünlü şef Somer Sivrioğlu, gece yarısı bir kadınla otelden çıkarken yakalandı Göbeklitepe yakınlarına bırakılan metal blok, güvenlik güçlerini alarma geçirdi
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield: S-400 sorunu çözülmezse yaptırımlardan etkilenmeyen alanlara odaklanacağız ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield: S-400 sorunu çözülmezse yaptırımlardan etkilenmeyen alanlara odaklanacağız         
19:31
Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp: Ozan Kabak Manchester City maçında oynayabilir Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp: Ozan Kabak Manchester City maçında oynayabilir         
19:10
Ali Koç: Galatasaray maçına lider çıkacağız, lider bitireceğiz Ali Koç: Galatasaray maçına lider çıkacağız, lider bitireceğiz         
18:45
Serkan Çayoğlu, Bir Zamanlar Kıbrıs ile ekranlara dönüyor Serkan Çayoğlu, Bir Zamanlar Kıbrıs ile ekranlara dönüyor         
17:47
Son Dakika: Kahta'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Son Dakika: Kahta'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı         
17:32
Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı oldu. Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı oldu.         
16:48
Bir TikTok skandalı daha! Bir TikTok skandalı daha! "Süt banyosu" ve "dönerle danstan" sonra şimdi de ekmekle çirkin oyun         
16:18
Ailesiyle yürüyen adam, karısı taciz edilince deliye döndü! O anlar kamerada Ailesiyle yürüyen adam, karısı taciz edilince deliye döndü! O anlar kamerada         
15:23
Muhabirin ısrarla HDP'nin muhalefet turunu sorduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar yeni değil diyorum Muhabirin ısrarla HDP'nin muhalefet turunu sorduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar yeni değil diyorum         
14:26
Metrobüste kadını 10 durak boyunca taciz etti, pişman olmadığı için cezasında indirim uygulanmadı Metrobüste kadını 10 durak boyunca taciz etti, pişman olmadığı için cezasında indirim uygulanmadı         
13:46
Eşine domuz yağı ile büyü yapan kadın hakkında takipsizlik kararı verildi Eşine domuz yağı ile büyü yapan kadın hakkında takipsizlik kararı verildi         
13:08
Otoyol gişelerine çarpan otomobil iki kişiye mezar oldu, aracın camına yansıyan detay kahretti Otoyol gişelerine çarpan otomobil iki kişiye mezar oldu, aracın camına yansıyan detay kahretti         
12:56
Eşini vurup kayınpederini öldüren adam ardından intihar etti! Cinnetin ardından yapılamayan düğün çıktı Eşini vurup kayınpederini öldüren adam ardından intihar etti! Cinnetin ardından yapılamayan düğün çıktı         
12:40
Aleyna'nın üzerindeki DNA Ümitcan'a ait çıktı, Müge Anlı'nın sözleri yayına damga vurdu Aleyna'nın üzerindeki DNA Ümitcan'a ait çıktı, Müge Anlı'nın sözleri yayına damga vurdu         
10:58
Meteoroloji il il uyardı: Kar kalınlığı 20-50 santimetreyi bulacak Meteoroloji il il uyardı: Kar kalınlığı 20-50 santimetreyi bulacak         
07:46
Hüner Coşkuner'ın son isteği yürek burktu! Ablası boğazı düğümlenerek anlattı Hüner Coşkuner'ın son isteği yürek burktu! Ablası boğazı düğümlenerek anlattı         
23:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2021 19:43:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu'nun esprili diyaloğu gündeme damga vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei