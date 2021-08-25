Ali Koç ve Burak Elmas'ı yemekte görenler şaşkınlık yaşadı! Fakat ikilinin dostlukları gençlik yıllarına dayanıyor

Ezeli rakiplerin başkanları yemekte bir araya geldi. Ali Koç ve Burak Elmas'ı yan yana görenler büyük şaşkınlık yaşadı ancak ikilinin gençlik yıllarından beri dost oldukları ve zaman zaman görüştükleri öğrenildi.

İKİ KULÜP ARASINDA YENİ BİR ANLAŞMA İMZALANACAĞINI DÜŞÜNENLER OLDU

Hürriyet'te yer alan habere göre; İki rakip kulübün başkanını birlikte yemek yerken görenler küçük bir şaşkınlık yaşayarak, gözlerine inanamadı. Acaba iki kulüp arasında yeni bir anlaşma mı geliyor diye düşünenler oldu. Ancak Ali Koç ve Burak Elmas, gençlik yıllarından beri arkadaş. Aynı çevrenin gençleri olan iki başkan, rakip takımları tutsa da futbol tutkuları nedeniyle yakın arkadaş olmuş. Yani aralarındaki rekabet ezeli olsa da dostlukları ebedi.