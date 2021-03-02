Ali Koç ve Emre Belözoğlu PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika

Ali Koç ve Emre Belözoğlu PFDK'ya sevk edildi

02.03.2021 20:49
Ali Koç ve Emre Belözoğlu PFDK'ya sevk edildi, System.String[]

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu, talimatlara aykırı hareket nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu, talimatlara aykırı hareket nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

TFF, bugün yapılan toplantı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yapılan sevkleri açıkladı. TFF'den yazılı olarak açıklanan sevk raporu şu şekilde:

"MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü futbolcusu JOSEPH PAINTSIL'ın 27.02.2021 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 28.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü futbolcusu ERDOĞAN YEŞİLYURT'un 27.02.2021 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 28.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK futbolcusu UĞUR UÇAR'ın 27.02.2021 tarihinde oynanan FRAPORT-TAV ANTALYASPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü futbolcusu DERRICK LUCKASSEN'ın 28.02.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 01.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 28.02.2021 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 28.02.2021 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Başkanı ALİ KOÇ'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca 02.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi EMRE BELÖZOĞLU'nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

ADANA DEMİRSPOR Kulübü'nün 27.02.2021 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2, 9/3 ve 7/11 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BURSASPOR Kulübü'nün 28.02.2021 tarihinde oynanan BURSASPOR-AKHİSARSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BURSASPOR Kulübü antrenörü AYKUT ERDOĞAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

BURSASPOR Kulübü antrenörü MUSTAFA ER'in aynı müsabakadaki "tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 01.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GİRESUNSPOR Kulübü'nün 28.02.2021 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR-ALTAY TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2020-2021 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/11 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GİRESUNSPOR Kulübü Başkanı HAKAN KARAAHMET'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca 02.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi ÖZDEN TÜTÜNCÜ'nün aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 02.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi ERHAN AKSU'nun aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 02.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi ALİ AHMET EKİZ'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 02.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

ALTAY Kulübü Başkanı ÖZGÜR EKMEKÇİOĞLU'nun 28.02.2021 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR-ALTAY TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 3/3 ve Ek-1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

TUZLASPOR A.Ş. Kulübü görevlisi SEYFULLAH ÜÇGÜN'ün 01.03.2021 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-ADANASPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BERGAMA BELEDİYESPOR Kulübü'nün 28.02.2021 tarihinde oynanan BERGAMA BELEDİYESPOR-MODAFEN Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

(İHA)

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Emre Belözoğlu, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ali Koç ve Emre Belözoğlu PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika Spor


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