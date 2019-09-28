Son Dakika Haberleri: Ali Koç ve Fenerbahçe Yönetimi, TT Stadyumu'nda
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Ali Koç ve Fenerbahçe Yönetimi, TT Stadyumu'nda

1 saat önce

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Yönetimi, Galatasaray derbisini izlemek üzere TT Stadı'na geldi.

Ali Koç ve Fenerbahçe Yönetimi, TT Stadyumu'nda, System.String[]

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Yönetimi, Galatasaray derbisini izlemek üzere TT Stadı'na geldi.


Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbi maç öncesinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Yönetimi, stadyuma geldi. Sarı-lacivertli idarecileri kapıda hiçbir Galatasaray yöneticisi karşılamadı. - İSTANBUL

Galatasaray, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 08:03 Kaynak: İHA
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