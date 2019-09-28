Ali Koç ve Fenerbahçe Yönetimi, TT Stadyumu'nda
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Yönetimi, Galatasaray derbisini izlemek üzere TT Stadı'na geldi.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 08:03 Kaynak: İHA
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Yönetimi, Galatasaray derbisini izlemek üzere TT Stadı'na geldi.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbi maç öncesinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Yönetimi, stadyuma geldi. Sarı-lacivertli idarecileri kapıda hiçbir Galatasaray yöneticisi karşılamadı. - İSTANBUL
Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriqi başından yaralandı Ali Koç'u derbide kimse karşılaşmadı, maçı protokol tribününden takip etti Volkan Demirel, derbiyi soyunma odasında takip ediyor Haluk Levent Galatsaray-Fenerbahçe derbisine ilişkin tahmin tweeti attı