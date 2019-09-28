Ali Koç ve Fenerbahçe Yönetimi, TT Stadyumu'nda
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- Ali Koç ve Fenerbahçe Yönetimi, TT Stadyumu'ndaİSTANBUL - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Yönetimi, Galatasaray derbisini izlemek üzere TT Stadı'na geldi.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:11 Kaynak: İHA
- Ali Koç ve Fenerbahçe Yönetimi, TT Stadyumu'nda
İSTANBUL - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Yönetimi, Galatasaray derbisini izlemek üzere TT Stadı'na geldi.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbi maç öncesinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Yönetimi, stadyuma geldi. Sarı-lacivertli idarecileri kapıda hiçbir Galatasaray yöneticisi karşılamadı.
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