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Ali Koç ve Göztepeli taraftarlar arasında gerginlik
6 saat önce
Koç da Göztepeli taraftarlarla tartıştı ancak araya her iki takımın yöneticileri girdi, tansiyon düştü.
Koç da Göztepeli taraftarlarla tartıştı ancak araya her iki takımın yöneticileri girdi, tansiyon düştü. Ali Koç ardından yerine geçip maçı izlemeyi sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 10:16
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