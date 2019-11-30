Son Dakika Haberleri: Ali Koç ve Göztepeli taraftarlar arasında gerginlik
Son Dakika Spor Ali Koç ve Göztepeli taraftarlar arasında gerginlik - Son Dakika Spor

Ali Koç ve Göztepeli taraftarlar arasında gerginlik

6 saat önce

Koç da Göztepeli taraftarlarla tartıştı ancak araya her iki takımın yöneticileri girdi, tansiyon düştü.

Ali Koç ve Göztepeli taraftarlar arasında gerginlik, System.String[]

Koç da Göztepeli taraftarlarla tartıştı ancak araya her iki takımın yöneticileri girdi, tansiyon düştü. Ali Koç ardından yerine geçip maçı izlemeyi sürdürdü.

Ali Koç, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 10:16 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ali Koç ile Göztepeli taraftarlar arasında gerginlik
Tuncay Şanlı maç sonunda isyan etti: Olan Fenerbahçe'ye oluyor Fenerbahçe'den olay paylaşım: Çifte standart VAR Semih Özsoy'dan maç sonunda sert tepki: Fenerbahçe bu oyunların üstesinden gelir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 04:25:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ali Koç ve Göztepeli taraftarlar arasında gerginlik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]