Ali Koç ve Semih Özsoy takımlarını yalnız bırakmadı
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisi altıncı maçında Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes ile karşı karşıya geldiği mücadeleyi locasından takip etti.
Fenerbahçe
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:26 Kaynak: İHA
Başkanı Ali Koç
, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisi altıncı maçında Fenerbahçe Beko
'nun Anadolu Efes
ile karşı karşıya geldiği mücadeleyi locasından takip etti. Ali Koç, final serisinde takımını yalnız bırakmadı. Sarı-lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisi altıncı maçında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi locasından takip ederek, takımını destekledi.
SEMİH ÖZSOY DA TRİBÜNDE Dün yaptığı açıklamanın ardından Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy
da bu müsabakayı locadan takip etti.
(İHA)
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