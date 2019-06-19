Son Dakika Haberleri: Ali Koç ve Semih Özsoy takımlarını yalnız bırakmadı
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Ali Koç ve Semih Özsoy takımlarını yalnız bırakmadı

53 dakika önce

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisi altıncı maçında Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes ile karşı karşıya geldiği mücadeleyi locasından takip etti.

Ali Koç ve Semih Özsoy takımlarını yalnız bırakmadı, System.String[]
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisi altıncı maçında Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes ile karşı karşıya geldiği mücadeleyi locasından takip etti. Ali Koç, final serisinde takımını yalnız bırakmadı. Sarı-lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisi altıncı maçında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi locasından takip ederek, takımını destekledi.
SEMİH ÖZSOY DA TRİBÜNDE Dün yaptığı açıklamanın ardından Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy da bu müsabakayı locadan takip etti.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:26 Kaynak: İHA
Semih Özsoy, Ali Koç, Güncel
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