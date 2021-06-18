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Ali Koç ve Vefa Küçük, YDK üyelerine plaketlerini verdi - Son Dakika

Ali Koç ve Vefa Küçük, YDK üyelerine plaketlerini verdi

18.06.2021 12:14
Ali Koç ve Vefa Küçük, YDK üyelerine plaketlerini verdi, System.String[]

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yüksek Divan Kurulu (YDK) Başkanı Vefa Küçük, YDK üyelerine plaketlerini verdi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yüksek Divan Kurulu (YDK) Başkanı Vefa Küçük, YDK üyelerine plaketlerini verdi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve YDK Başkanı Vefa Küçük, korona virüs salgını sonucu daha önce plaketlerini alamayan YDK üyelerine plaketlerini dün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen törende verdi. Yönetim Kurulu Üyeleri de törende yer aldı.

Açılış konuşmasını yapan Vefa Küçük, "Kulübümüzün Başkanı Ali Koç'un davetiyle bugün buradayız. Sizleri temsilen huzurlarınızda başkana böyle bir günde bizleri bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum. Burada bir arada olmamızın başlıca nedenlerinden biri de, fiziki olarak en son 2020 Ocak ayında YDK toplantımızı yapmıştık. Ondan sonra 5 divan toplantımızı maalesef covid nedeniyle fiziken yapamadık. Online olarak, televizyonumuz vasıtasıyla karşılıklı olmasa da görüşebildik, buluşabildik. İçinizden bazı arkadaşların hem benim şahsıma hem Kulüp Başkanımız Ali Koç'a yönelttiği soruların cevabını online olarak verebildik. Bugün hem bir arada olmak hem de 5 toplantıdır veremediğimiz 40, 50, 60, 70 yıllık üyelerimizin hak ettikleri plaketlerini fiziki olarak sizlerin huzurunda verme imkanına da kavuştuk. Sizleri tekrar bir arada gördüğüm için ve böyle bir toplantıda birlikte olduğum için mutluluğumu ifade ediyorum, başkanımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra kürsüye gelen Başkan Ali Koç da konuklara hitap etti. Koç, "Eminin çoğumuz 1 senedir, 15-16 aydır bu kadar kalabalık bir grubun içinde de olmadık. Böyle bir katılım sağlandığına göre görüyorum ki hep beraber olmayı, Fenerbahçemizin çatısı altında olmayı sizler de özlemişiniz. Zahmet edip geldiğiniz için ayağınıza sağlık, sağ olun, var olun. Sizler Fenerbahçe'yi onlarca yıldır yaşayan insanlar olarak herhalde Fenerbahçe'den uzak kalmak en çok sizleri de etkiliyordur. Yüksek Divan Kurullarımızdan ayrı gayrı kalmayalım diye çok sanal olsa da sunduğumuz iklimde hiç olmazsa sorular alabildik, sizlerle temasa geçebildik, sizler bizi televizyondan izlediniz, sorularınıza cevap verebildik, elimizden geldiği kadar normale yakın bir şekilde bunları yapmaya çalıştık. İyi ki yapmışız, bizden sonra diğer kulüpler de benzer yöntemleri seçtiler ve 'hiç yoktan iyidir' diyebileceğiz. Ama dediğim gibi inşallah artık sanal ortama mahkum kalmayarak bir şekilde hayatımızı devam ettirebiliriz. Biz, bu toplantıyı yapmak istedik, aşağı yukarı yanılmıyorsam 170 küsur kişi ya 25. yılına ulaştığı için üye oldu ya da 40, 50, 60, 70 yıllık üyelik sürelerine ulaştı. Pek çok kongre üyemizin plaketlerini veremedik. Hatta Vefa bey ile de konuştuk, 'acaba evlere gidip aramızda görev bölümü yapalım, 5'er 10'ar her hafta yöneticilerle, ben ve Vefa Başkanımızla beraber' böyle yapabilir miyiz diye düşündük. Hem lojistik açısından hem de sizlerin sağlığı, güvenliği açısından doğru olmayacağını düşündük. O zaman dedik ki peyderpey ilk yapacağımız Yüksek Divan Kurulu'ndan önce plaketleri dağıtabildiğimiz kadar dağıtalım, dönemimiz bitmeden bunu yapalım istedik. Ama dönemimiz bitmeden ancak ilkini yapabiliyoruz" diye konuştu.

Törende futbol, basketbol ve voleybolda kombine kart sahibi olan 95 yaşındaki Yüksek Divan Kurulu Üyesi Turan Demirel, 75. yıl plaketini alkışlar eşliğinde aldı. - İSTANBUL

Ali Koç ve Vefa Küçük, YDK üyelerine plaketlerini verdi
Ali Koç ve Vefa Küçük, YDK üyelerine plaketlerini verdi
Ali Koç ve Vefa Küçük, YDK üyelerine plaketlerini verdi
Ali Koç ve Vefa Küçük, YDK üyelerine plaketlerini verdi
Ali Koç ve Vefa Küçük, YDK üyelerine plaketlerini verdi

Faruk Ilgaz Tesisleri, Divan Kurulu, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ali Koç ve Vefa Küçük, YDK üyelerine plaketlerini verdi - Son Dakika Spor


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