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Ali Koç: "Vedat Muriç'in PFDK'ya sevki tek kelimeyle skandal, hatta meydan okumadır!
6 saat önce
Ali Koç: "Vedat Muriç'in PFDK'ya sevki tek kelimeyle skandal, hatta meydan okumadır!
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:34 Kaynak: İHA
Ali Koç: " Vedat Muriç'in PFDK'ya sevki tek kelimeyle skandal, hatta meydan okumadır! Zorlamayla yapılmış bir hamledir" - İSTANBUL
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