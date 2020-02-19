Ali Koç : " Vedat Muriç 'in PFDK'ya sevki tek kelimeyle skandal, hatta meydan okumadır! Zorlamayla yapılmış bir hamledir" - İSTANBUL

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Bazı şeyler VAR odasında kurgulanıyor