Ali Koç: "Yabancı sınırlaması gelecek sezondan itibaren uygulanmalı" - Son Dakika

Ali Koç: "Yabancı sınırlaması gelecek sezondan itibaren uygulanmalı"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yabancı sınırlamasının gelecek sene uygulanması gerektiğini söyledi.

Ali Koç:

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yabancı sınırlamasının gelecek sene uygulanması gerektiğini söyledi.

Kulüpler Birliği Vakfı, yabancı oyuncu kuralı, ligden düşmeme ve harcama limitleri gündem maddelerini görüşmek için bir araya geldi. Yapılan toplantının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Koç, yabancı oyuncu sınırlaması kuralında herkesin farklı görüş belirttiğini ifade ederek, "Kulüpler Birliği Vakfında ortak görüş çıktı. Sezonun ve transfer sezonun başlamasına çok kısa süre kala kulüplerle doğru dürüst istişare yapılmadan böyle bir kararın alınması bazı kulüpleri sıkıntıya düşürüyordu. Yabancı oyuncu sayısının düşmesi konusunun, Fenerbahçe olarak sıkıntı yaşayabilecek kulüpleri de düşünerek bu sene uygulanmayıp gelecek sene uygulanmasını düşündük" şeklinde konuştu.

"Yabancı sınırı gelecek sezon başlayarak uygulansın"

Başkan Koç, yabancı sınırlamasının gelecek sezondan itibaren uygulanması gerektiğini ifade ederek, "Bu dönem dayanışma dönemi. 'Benim işime geliyor, bu işi böyle yapalım' yaklaşımını doğru bulmuyorum. Kulüpler Birliği olarak ricamız bu işin doğru dürüst istişare edilmesi yönünde. Er veya geç sayı düşecek. 2021-2022 sezonundan başlamak üzere kademeli uygulansın. Herkesin altına imza atacağı modeli geliştirelim. Hepimizin mutabık kalacağı formatı 2021-2022 sezonunda uygulayalım. Oldubittiye geldiği zaman ekonomik etkisi var" diye konuştu.

"Ligden düşmenin kaldırılması kararına destek veriyoruz"

Süper Lig'den düşmenin kaldırılması yönündeki düşünceye değinen Koç, "Bu sene 21 takım, seneye de 20 takım görüşümü belirttim. Bence olumlu. Pek çok ülkede 20 takım var, bizde niye olmasın? Önümüzdeki sezon en önemli konu sıkıştırılmış takvim olacak. Olabilir mi olabilir. Bazı kulüplerin pastanın 18'den 21'e bölünmesinden dolayı maddi kaybı olur ama telafi edilebilir. Ligden düşmenin kaldırılması kararına Fenerbahçe olarak destek veriyoruz" açıklamasını yaptı.

"Mehmet Sepil inşallah devam eder"

Başkan Koç, Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığından ayrılmayı düşünen Mehmet Sepil'in ise görevine devam etmesini istediğini söyleyerek, şu ifadelere yer verdi:

"Kulüpler Birliği başkanlığını yapmak kolay değil. Herkesin hassasiyetini, taleplerini dengelemek gerekiyor. Kolay iş değil. Sandığınız gibi haftada bir iki gün de ayrılacak iş değil. Başkanımız İzmir'de oturuyor. Bu dönemde büyük fedakarlık gösterdi. Pozitif bakış açısı, olumlu yaklaşımları da değerli bulunuyor. İnşallah devam eder."

Berna Gözbaşı: "Düşmenin kaldırılması kararını oy birliği ile aldık"

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı ise ligden düşmenin kaldırılması konusundaki görüşünün oy birliğiyle alındığını vurgulayarak, "Ligden düşmenin kaldırılması yönündeki tavsiye kararını oy birliğiyle aldık. Bu beni çok duygulandırdı. Tüm başkanlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantı sırasında sinirli bir şekilde dışarı çıktığının hatırlatılması üzerine Gözbaşı, "Tek kadın başkan olarak naz ve kapris yapma hakkımı kullandım. Sorun yok" yanıtını verdi. - İSTANBUL

Kulüpler Birliği Vakfı, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 07:56

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ali Koç: 'Yabancı sınırlaması gelecek sezondan itibaren uygulanmalı' - Son Dakika Spor
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