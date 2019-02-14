Ali Koç: "Yıldırım Demirören Bugünden İtibaren Devam Etmemeli"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlık seçimine kısa bir süre kaldığını belirterek, Başkan Yıldırım Demirören'in başkanlığa devam etmemesi gerektiğini söyledi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlık seçimine kısa bir süre kaldığını belirterek, Başkan Yıldırım Demirören'in başkanlığa devam etmemesi gerektiğini söyledi.



Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, son dönemlerde yapılan hakem hataları hakkında açıklamalarda bulundu. Hakem hataları ne bugün ilk ne de yarın son diye sözlerine başlayan Koç, "Hakem hataları mütemadiyen Türk futbolunun içinde önümüze çıkmaktadır. VAR'ın kullanıldığı bu ortamda bu kadar hata yapılıyorsa vardan önce yapılan ne kadar basit maruz hatalardı siz onu düşünün. Herkes hatalar yapabilir hakemler insandır biz bunu söyledik. Bugüne kadar hakem konularına girmedik. Yok benim tacım verilmedi yok bir tane pozisyon verilmedi diye yangın yerine çeviren kulüp değiliz. İmzamızın sonuna kadar arkasındayız. Sayın Fatih Terim'in yaptığı açıklamaya katılmıyorum. Kurnazlık yapılıyor. Kulüpler birliğinin açıklamaları hakem hataları ile alakalı değildir. Açıklama bir kulübün talepleri feryat edişi neticesinde kamuoyu önünde hakemlerin cezalandırılması düdük astırılmasının ne gibi sonuçlarına vesile olacağına dikkat çekmek içindi. Bu yarın bir gün o takımın maçlarına hakemler çıktığı zaman neler düşüneceklerini psikolojik olarak nasıl baskı altına alabilecekleri için yapılan bir açıklamaydı. MHK ilk defa çıkıp bir kulübün doğrultusunda hakemleri cezalandırdığını ifade ediyor. Ayrılan MHK Başkanı nedense Galatasaray maçlarından sonrayı konuşuyor. Bununla beraber her bir kulüplerin 5-6 tanesi düdük astırsa hakem kalır mı? Zaten sınırlı sayıda hakemlerimiz var. Olay son derece bilinçli şekilde çarpıtılmıştır. Kulüpler birliğinin bildirisinin arkasındayız" diye konuştu.



"Bu sistemin yozlaştığının örneğidir"



MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nun istifası hakkında konuşan Ali Koç, "Trabzon maçından dolayı gönderildi demeyelim. 'Bardağı taşıran damla' dedi orada. Ama başka türlü okumak isterseniz o mesajı hakemlere Trabzon maçında hata yapmayın mesajı da çıkabilir. Bizim lobimiz olmadığı söyleniyor. Hatta çok fazla efendi olduğumuz daha fazla yumruğu masaya vurmamız gerektiği ifade ediliyor. Kimin sesi çok çıkacaksa onun istediği olacağı sistemde olmayacağımızı söyledik. Bu son yaşadıklarımızdan sonra güvendiğimiz inandığımız tecrübesi olan insanlarla istişarelerde bulunduk. Buradan hep çıkan mesaj lobiniz yok mesajıydı. Federasyona ne kadar çok insan sokarsan ne kadar hakim olursan o kadar hakkını koruyabilirsin. Bu sistemin yozlaştığının örneğidir. Büyük kulüplerden 3'er temsilci atanması yanlış. Fenerbahçe'yi temsil eden temsilcilerimiz var. Nihat Özdemir, Servet Yardımcı, Mustafa Çağlar. Ama onlar aslında doğruyu yaparak yanlış yapar konumdalar. Onlar ilkesel davranıyorlar. Servet bey Avrupa'dan sorumlu. Nihat bey yönetime gidip geliyor. Doğru olan o. Seçimler bir fırsattır gelecekle ilgili. Biz şu aşamada sistemin parçası olup olmaması gerektiğini tartışmamız lazım. Ben şahsen karşıyım. Belki de seçimlerde oy bile vermeyebiliriz. Tek aday mı çıkacak iki aday mı çıkacak bakarız. Şu geldiğimiz noktada seçimler mihenk taşıdır. Altyapılara atanan hocaların hangi takımı temsil ettikleri. Yaş gruplarına göre yetenekli çocukların hangi kulüplere kanalize ettikleri düzen var. Belki biz bunları gündeme getirdiğimiz için fayda ya da zarar sağlayacağız" şeklinde konuştu.



"Tüm kamuoyu rahatsızken federasyon bir şey yapmadı"



MHK Başkanı değişmeliydi ve değişti diye belirten Koç, "Bunu bizden bilmeyin dedi Semih bey. Bunun değişmesi çözüm müdür. Ama mevcut şartlarda mevcut sistemde fark oluşturabilmesi kolay değildir. MHK Başkanı ne kadar bağımsızdır. Kararları alırken ne kadar iradeli karar almaktadırlar. Zira başkan ve kurulun performansından memnunlardı ki kamuoyu baskısı tavan yapana kadar istifa mevzusu söz konusu olmadı. Tüm kamuoyu rahatsızken federasyonla herhangi bir şey yapılmadı. Dolayısıyla yeni gelecek kişinin ne kadar bağımsız olacağını bilmiyorum. Ama bugüne baktığımızda isimlerin değişmesiyle sıkıntılar azabilir. Bir isim var ki ismi geçmesi bile abes iştigal. Kendi yaptığı performansla hakemken isminin geçmesi kötü lobiler var algı yönetimi var tutarsa. İnşallah tutmaz" ifadelerini kullandı.



"Yıldırım Demirören bugünden itibaren devam etmemeli"



Kulüpler Birliği'nde futbolun yapısal sorunlarını değerlendirdiklerini anlatan Koç, "Hakem konularıyla da ilgili Fikret Orman'ın görüşleri oldu. Gerçekleşmediği için ifade etmek istemiyorum. Mevcut Başkanımız Sayın Yıldırım Demirören, profil olarak baktığınızda başkanlık tarafında 8 yılı TFF tarafında 8 yıl, çok az insan var tecrübeli. Başkanlık için doğru bir profil. Ama iyi bir liderlik yapmak için topa girmek gerekir. İddia konusuna gelince TFF Başkanıyla bu şirketin sahiplerinin aynı aile olmaması gerekir diye düşünüyorum. Yıldırım Bey de kanaatimce en doğru olanı yapacaktır. Devam etmemesi gerekir. Bunun devir teslim süreci aylarca sürecek bir süreçtir. Şurada seçime az kaldı. Bugünden itibaren devam etmemeli ama başkanımız en doğrusunu bilir" diye konuştu.



"Mustafa Cengiz'e teşekkür ediyorum bu oyuncuların gelmesine vesile olduğu için"



Bugüne kadar zaten bilhassa ardan önce sezonun ikinci yarısında liglerin dizayn edildiği konuşulduğunu anlatan Ali Koç, "Kötü performansımızı hakemlere bağlamıyoruz. Ama diğer taraftan da ligin başından beri kafaya oynasak halimiz ne olurdu düşünmeden edemiyoruz. Son dört maçta yaşanılan durumlar bizi etkiledi. Serdar ve Tolga konusunda başkana teşekkürü biz borçluyuz. Zira Serdar Aziz gibi bir oyuncuyu milli takım oyuncusu çok karakterli kendisinin istenmediğini öğrenmedikten sonraki duruşu, gelen tüm tekliflere rağmen Fenerbahçe'yi ısrar etmesi takımdan ayrılırken görmek istediğim futbolcu profili çizip teşekkür etmesi. Bir oyuncuyu bonservissiz gelmesini sağladıkları için asıl teşekkürü biz borçluyuz. Tolga Ciğerci bile bonservissiz geldi. Biz bugüne kadar Tolga'ya bir kuruş para ödemedik. Tolga sağlığına kavuşacaktır. En iyi yerlere yolladık ve netice vermeye başladı. Bir evvelki takımda yanlış tedavi gördü. Ne kadroda bir yer alıyor ne mali açıdan bir risk. Ben inanıyorum ki Tolga, nisan-mayıs ayında takımla çalışmaya başladıktan sonra önümüzdeki sezon bu vefanın karşılığını verecektir. Serdar'ın performansı konumu ortadır. Ben Mustafa Cengiz'e bir kez daha teşekkür ediyorum bu oyuncuların bize gelmesine vesile oldukları için" ifadelerini kullandı.



"Hakem konuşmayınca keyifli oluyor"



Zenit maçında mükemmel bir hakem vardı diye ifade eden Koç, "Bir iki pozisyona ben reaksiyon verdim ama eve gidip seyredince nasıl görmüş dedim. Hakem konuşmayınca çok keyifli oluyor. Hakemi tebrik ederim. Yabancı hakeme muhtaç kalmak benim gönlümü acıtır. Ben milli düşüncelere hakim bir insanım. Türkler olarak bu işi yapamazsak getiririz inşallah o konuma gelmeyiz. Ama buranın futbol tarihi o kadar derin ki kendi içimizden hakemler çıkartabilmeliyiz ama sistem ne kadar önünü açabiliyor. Altyapıdan da oyuncu çıkartamıyoruz ama altyapıda oyuncular var. Niye bu oyuncular meyve veremiyor sistemi sorgulamak lazım" açıklamasını yaptı.



"Federasyon bizim için çalışmalı, biz onlar için değil"



MHK'nın bağımsızlığı için çalışmamız yok önerilerimiz var diyen Ali Koç, "Burada sistemin güvenilirliğini test etmek için kulüplerle federasyonun bir araya gelmesi lazım. Federasyon bizim için çalışmalı bizler onlar için değil. Bizim ürettiğimiz değerden federasyon iş görür. O yüzden MHK bağımsızdan öte orta vadede liglerin sahibinin kulüpler olmasına inanan insanlardan biriyim. Herkes sorumluluklarını bilsin ve çalışsın. Futbol büyük kitlelerin hayatını günlü etkileyen bir unsur. Buraya gelen harçlık biriktirip bilet alan gençler kredi çekip kombine alan insanlar forma alanlar katkı sağlayanlar niye daha şeffaf adil bir sistemi hak etmiyor bizim neyimiz eksik. Nasıl oluyor da 3-5 kanaat önderi olan insanları istedikleri şekilde yön veriyor bu anlaşılacak gibi değil. Bu çok uzun devam etmeyecek" değerlendirmesini yaptı.



"Hakemlerin kazandıkları hatrı sayılır bir rakam"



Hakem hataları hakkında ya hiç açıklama yapmazsın ya da hepsine açıklama yaparsın diyen Koç, "Keyfi sistem bu. Geçen sene verilerine göre yanılmıyorsam 250 bin ile 500 bin arasında gelirleri olmuş hakemlerin. Hatırı sayılır bir rakam. Dolayısıyla bir takıma karşı x muameleyi yaptığın takdirde maç alamayacağın maddi gelir sağlamayacağını düşündüğün zaman hakemlerin etkilenmemesi mümkün değil" diye konuştu.



"VAR sisteminden memnunuz"



VAR Sisteminin devamını yüzde yüz istiyoruz bundan memnunuz şeklinde konuşan Başkan Koç, "Bebeklik aşamasında bazı sıkıntılar yaşanıyor. En az 100 maç demişlerdi seminerde. VAR ile hakem hatasının azaltıldığını görmek mümkün. Önemli olan niyet. İyi niyetli kullanırsan maksimum fayda sağlarsın. Hatayı bilerek yaptığınız zaman milyonların gözü önünde yapıyorsunuz" diye konuştu. Kuddusi Müftüoğlu'nun MHK başkanı olarak konuşulması hakkında sorulan soruya cevap veren Koç, "Biz net bir şekilde performansına baktığımız zaman bize göre doğru bir isim değil Kuddusi Müftüoğlu. Bu sıkıntıları daha da derinleştirebilecek bir adaydır" diye belirtti.



"Başkanlık için kalbimde isimler var"



Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olarak kendisinin MHK Başkan adaylığı için isim söylemeyeceğini aktaran Koç, "Kalbimde belli isimler var bazılarını neredeyse tanımıyorum. Biz bu konuda yönetim kuruluyla istişare yaparak konuşuruz. Bu sistem devam ederse doğru bildiklerimizi yapmaya devam edeceğiz. Ama genel toplum ne yapacak. Toplumun burasına geldi artık. Toplum vicdanen temiz insanları istiyor. Hayat zor bide zoru severiz zoru da başarırız. Demin ifade ettiğim ortamı inşallah test edeceğiz" açıklamasını yaptı.



"Taraftar olsam yürüyüşe katılırdım"



Taraftarların hakem tepkilerine karşı yaptığı yürüyüş ile ilgili de konuşan Ali Koç, "Bu onların organize ettiği bir yürüyüş. Taraftarlarımızda kurallara kanunlara riayet ederek tepki vermek en demokratik haklarıdır. Yönetici veya başkan olmasaydım ben şahsen katılırdım. Biz camia olarak bu filmleri çok gördük. 2006'da Denizli maçı olması tamamlanması söz konusu bile olamaz" ifadelerini kullandı.



"Bu lig bu hakemlerle devam edecek"



Bu lig bu hakemlerle devam edecek elimizdeki malzeme bu şeklinde konuşan Koç, "Bu yaz dünya kupasında en üst seviyedeki insanlarla maç izliyorum. Bir maçı da Cüneyt Çakır yönetti. İnsanın ismi çıkacağına canı sıksın. Adam bana sordu durup dururken. Niye bu hakem performansı uluslararası mükemmel ama ülkesinde kötü dedi. İmajı sınırları aşmış" dedi. - İSTANBUL

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