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Ali Küçükbalçık'tan eşi Kibariye'nin doğum gününe özel romantik paylaşım: İyi ki benim hanım ağamsın - Son Dakika

Ali Küçükbalçık'tan eşi Kibariye'nin doğum gününe özel romantik paylaşım: İyi ki benim hanım ağamsın

12.08.2021 11:31

Zaman zaman eşi Kibariye'yi aldattığı iddiasıyla gündeme gelen Ali Küçükbalçık, sosyal medya hesabından şarkıcının doğum gününü kutladı. Kibariye ile bir pozunu paylaşan Küçükbalçık'ın paylaşımında "İyi ki benim hanım ağamsın" sözlerine yer vermesi dikkat çekti.

Geçtiğimiz aylarda başka bir kadınla el ele görüntülenen Ali Küçükbalçık, sosyal medya hesabından eşi Kibariye'nin yeni yaşını kutladı. Küçükbalçık'ın paylaşımına yazdığı not ise herkesi şaşırttı.

"İYİ Kİ BENİM HANIM AĞAMSIN"

Kibariye'den 19 yaş küçük olan Ali Küçükbalçık, 61 yaşına giren eşiyle fotoğrafını paylaşarak "Aşklarım en güzeli bugün doğmuş iyi ki varsın iyi ki benim hanım ağamsın nice güzel yaşların olsun ailemizle birlikte" yazdı. Küçükbalçık'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

"KISKANANLAR ÇATLASIN"

Başka kadınlarla görüntülendiği için gündemden düşmeyen Ali Küçükbalçık, ihanet iddialarının ardından şarkıcıyla güldüğü bir pozunu da "Kıskananlar çatlasın" notuyla paylaşmıştı.

EŞİ KIZINCA BELİNE MASA ÖRTÜSÜ BAĞLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Kuşadası'ndaki bir mekanda sahneye çıkan Kibariye, giydiği siyah mini elbisesi sık sık açılınca eşi tarafından uyarılmıştı. Rüzgardan dolayı elbisesinin etekleri uçuşan şarkıcı, beline masa örtüsü bağlayarak önlem almıştı.

Kibariye, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ali Küçükbalçık'tan eşi Kibariye'nin doğum gününe özel romantik paylaşım: İyi ki benim hanım ağamsın - Son Dakika Magazin


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