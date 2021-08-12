Ali Küçükbalçık'tan eşi Kibariye'nin doğum gününe özel romantik paylaşım: İyi ki benim hanım ağamsın

Geçtiğimiz aylarda başka bir kadınla el ele görüntülenen Ali Küçükbalçık, sosyal medya hesabından eşi Kibariye'nin yeni yaşını kutladı. Küçükbalçık'ın paylaşımına yazdığı not ise herkesi şaşırttı.
Kibariye'den 19 yaş küçük olan Ali Küçükbalçık, 61 yaşına giren eşiyle fotoğrafını paylaşarak "Aşklarım en güzeli bugün doğmuş iyi ki varsın iyi ki benim hanım ağamsın nice güzel yaşların olsun ailemizle birlikte" yazdı. Küçükbalçık'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.
Başka kadınlarla görüntülendiği için gündemden düşmeyen Ali Küçükbalçık, ihanet iddialarının ardından şarkıcıyla güldüğü bir pozunu da "Kıskananlar çatlasın" notuyla paylaşmıştı.
Geçtiğimiz günlerde Kuşadası'ndaki bir mekanda sahneye çıkan Kibariye, giydiği siyah mini elbisesi sık sık açılınca eşi tarafından uyarılmıştı. Rüzgardan dolayı elbisesinin etekleri uçuşan şarkıcı, beline masa örtüsü bağlayarak önlem almıştı.
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