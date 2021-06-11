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İstanbul Havalimanı'ndaki Ali Kuşçu Camii dünyanın ilk 'leed altın v4' sertifikalı camisi olarak tescillendi - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'ndaki Ali Kuşçu Camii dünyanın ilk 'leed altın v4' sertifikalı camisi olarak tescillendi

11.06.2021 10:58
İstanbul Havalimanı'ndaki Ali Kuşçu Camii dünyanın ilk 'leed altın v4' sertifikalı camisi olarak tescillendi, System.String[]

İSTANBUL,DHA İSTANBUL Havalimanı'nda geçen haziranda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açılan Ali Kuşçu Camii Şerifi, Amerikan Yeşil Bina Konseyi tarafından dünyanın ilk 'LEED Altın v4' sertifikalı camisi olarak tescillendi.

İSTANBUL,DHA İSTANBUL Havalimanı'nda geçen haziranda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açılan Ali Kuşçu Camii Şerifi, Amerikan Yeşil Bina Konseyi tarafından dünyanın ilk 'LEED Altın v4' sertifikalı camisi olarak tescillendi.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA tarafından yapılan açıklamada, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda çalışmaların devam edildiği, bu kapsamda Amerikan Yeşil Bina Konseyi'ne yapılan başvuru sonucunda 'LEED v4 Bina Tasarımı ve İnşaatı' kategorisinde  Ali Kuşçu Camii Şerifi'ne 'LEED Altın v4' sertifikasına hak kazandığı bildirildi. Sertifika ile Ali Kuşçu Camii'nin bu belgeyi almaya hak kazanan dünyanın ilk camisi olduğu kaydedildi.

TASARIM VE İNŞAAT SÜRECİ

Açıklamada 'LEED Altın v4' sertifikasının kazanılması sürecinde hakkında şu bilgilere yer verildi: "LEED Sertifikasyon sistemi, tasarım sürecinden başlayarak inşaatın tamamlanmasına kadar devam eden uzun soluklu bir süreç olmakla birlikte, birden çok disiplini ilgilendiren konuları kapsıyor. Sistem, binaları sürdürülebilir arazi, su verimliliği, enerji ve atmosfer, malzemeler ve kaynaklar, iç mekan yaşam kalitesi, tasarımda inovasyon, yerel önem sırası gibi çeşitli konu başlıklarında değerlendiriyor. Ön koşulları sağlayan yapılar değerlendirmeler sonucunda aldıkları puanlara göre Sertifikalı, Gümüş, Altın veya Platin düzeyinde tescilleniyor. Havalimanı şehri içerisinde bulunan Ali Kuşçu Camii Şerifi arazisinde, inşaat esnasında ve sonrasında doğal yaşamın korunmasına azami ölçüde dikkat edildi. Cami arazisinde yeşillendirilen alanların oranı yüzde 30'un üzerinde olacak şekilde tasarlandı. Yapılaşmanın altyapıya ve özelikle yağmur suyu şebekesine getireceği yükün en aza indirgenmesi için sert zeminlerin oranı düşük tutulurken, ısı adası etkisini azaltmak için çatı ve sert zeminlerde açık renkli kaplama malzemeleri tercih edildi."

CAMİNİN YILLIK ENERJİ TÜKETİMİ KADAR KARBON AYAK İZİ SIFIRLANDIÖte yandan açıklamada Ali Kuşçu Camii Şerifi'nde, çalışanlar ve ziyaretçiler için bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla bisiklet park alanları düzenlendiği, su tasarrufu sağlama özelliği arandığı belirtilerek, "Bu seçimlerde EPA (ABD Çevre Koruma Ajansı) standartları göz önünde bulunduruldu. Camideki enerji harcayan tüm sistemler, LEED tarafından belirtilen prosedürlere  uygun olarak denetlendi.  Gerek montaj gerekse kullanım esnasında hedeflenen performans kriterlerine uygun olarak çalışıldı. Camide kullanılan aydınlatma ve mekanik sistemlerde ise enerji verimliliği ön planda tutuldu. Caminin yıllık enerji tüketimi kadar karbon ayak izi sıfırlandı. Tüm bunların yanı sıra cami tasarımında gün ışığından en üst düzeyde faydalanılması için çalışma yapıldı. Bu sayede hem aydınlatmaya harcanan enerjinin azaltılması hem de gün ışığının iç mekanlarda ziyaretçilerin üzerindeki olumlu etkilerinin kullanılması hedeflendi" ifadeleri kullanıldı.

SIFIR ATIK POLİTİKASIİGA'nın 'sıfır atık' misyonuyla çalışmalarını sürdürdüğü Ali Kuşçu Camii Şerifi inşaatında çıkan atıkların büyük bir kısmının geri dönüşüme kazandırıldığı, inşaat sürecinde çıkan tüm evsel ve geri dönüştürülebilir atıkların da düzenli olarak takip edildiği bilgisi paylaşıldı. Camide kullanılan inşaat malzemelerinde sürdürülebilir ve çevre dostu özellikte olanlar öncelikli olarak tercih edildiği, proje kapsamında 20'den fazla türde EPD (Çevresel Ürün Beyanı) belgeli malzeme kullanıldığı açıklandı. Caminin iç mekanında hava kalitesi ve ziyaretçi konforunun mekanik havalandırma sistemi ASHRAE standartlarına uygun tasarlandığı; böylelikle ziyaretçi konforunun da en üst noktaya taşındığına dikkat çekildi.

İstanbul Havalimanı'ndaki Ali Kuşçu Camii dünyanın ilk 'leed altın v4' sertifikalı camisi olarak tescillendi
İstanbul Havalimanı'ndaki Ali Kuşçu Camii dünyanın ilk 'leed altın v4' sertifikalı camisi olarak tescillendi
İstanbul Havalimanı'ndaki Ali Kuşçu Camii dünyanın ilk 'leed altın v4' sertifikalı camisi olarak tescillendi
İstanbul Havalimanı'ndaki Ali Kuşçu Camii dünyanın ilk 'leed altın v4' sertifikalı camisi olarak tescillendi
İstanbul Havalimanı'ndaki Ali Kuşçu Camii dünyanın ilk 'leed altın v4' sertifikalı camisi olarak tescillendi
İstanbul Havalimanı'ndaki Ali Kuşçu Camii dünyanın ilk 'leed altın v4' sertifikalı camisi olarak tescillendi
İstanbul Havalimanı'ndaki Ali Kuşçu Camii dünyanın ilk 'leed altın v4' sertifikalı camisi olarak tescillendi
İstanbul Havalimanı'ndaki Ali Kuşçu Camii dünyanın ilk 'leed altın v4' sertifikalı camisi olarak tescillendi
İstanbul Havalimanı'ndaki Ali Kuşçu Camii dünyanın ilk 'leed altın v4' sertifikalı camisi olarak tescillendi
İstanbul Havalimanı'ndaki Ali Kuşçu Camii dünyanın ilk 'leed altın v4' sertifikalı camisi olarak tescillendi

Amerika Birleşik Devletleri, Ali Kuşçu, Enerji, Altın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'ndaki Ali Kuşçu Camii dünyanın ilk 'leed altın v4' sertifikalı camisi olarak tescillendi - Son Dakika


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