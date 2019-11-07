Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi, ateş atılarak yakılmış

ANKARA'nın Mamak ilçesindeki Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nin, kimliği belirsiz kişilerce ateş atılarak yakıldığı belirlendi.

Mamak Belediyesi'ne ait Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nin kulesinde, geçen pazar günü yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürülürken, merkez kullanılmaz hale geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın, yangına ilişkin hazırladığı raporu tamamlandı. Raporda yangının çıkış nedeninin elektrikten kaynaklanmadığı belirtildi. Yanma yoğunluğunun 2'nci kat çatı kısmında gerçekleştiği belirtilerek, bu kısma dışarıdan kolaylıkla girilip çıkılabildiğinin, burada görülen bira ve maden suyu şişelerinden tespit edildiği vurgulandı. Raporda, "Söz konusu yanma yoğunluğu olan 2'nci kat çatı kısmındaki yanmaya müsait malzemeler üzerine bizce kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş atılarak yakıldığı, rüzgarın etkisiyle de yanmaya müsait malzemelerin (dış cephe kaplamalarının) hızla tutuşarak alevlerin yayıldığı, yangının da bu şekilde çıktığı kanaatindeyiz" denildi.