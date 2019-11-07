Son Dakika Haberleri: Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'ndeki yangında sabotaj izi
Son Dakika Güncel Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'ndeki yangında sabotaj izi

Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'ndeki yangında sabotaj izi

8 saat önce

Ankara'da Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nde büyük zarara neden olan yangına ilişkin raporda sabotaj izlerine rastlandığı belirtildi.

Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'ndeki yangında sabotaj izi, System.String[]

Ankara'da Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nde büyük zarara neden olan yangına ilişkin raporda sabotaj izlerine rastlandığı belirtildi.


Binlerce öğrencinin gökbilime dair bilgiler öğrendiği Mamak Belediyesine bağlı Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezi kulesinde geçen Pazar günü çıkan yangın büyük maddi zarara yol açmıştı. Yangına ilişkin itfaiye görevlilerinin hazırladığı rapor tamamlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca hazırlanan raporda, "yangının elektrikten kaynaklanmadığı" ifade edildi. Raporda, "kulenin yanma yoğunluğu olan ikinci kat çatı kısmındaki yanmaya müsait malzemeler üzerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş atılarak yakıldığı, rüzgarın etkisiyle de yanmaya müsait malzemelerin (dış cephe kaplamalarının) hızla tutuşarak alevlerin yayıldığı" belirtildi. - ANKARA

Ali Kuşçu, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:25 Kaynak: İHA
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