Ali Kuşçu Uzay Evi ve Robot Okulu öğrencilerinden gururlandıran başarı - Son Dakika

Ali Kuşçu Uzay Evi ve Robot Okulu öğrencilerinden gururlandıran başarı

16.11.2020 16:08
Ali Kuşçu Uzay Evi ve Robot Okulu öğrencilerinden gururlandıran başarı, System.String[]

Eyüpsultan Belediyesi Bilişim Akademi bünyesinde bulunan Ali Kuşçu Uzay Evi ve Robot Okulu'nun öğrencilerinden oluşan "Pegasus Takımı" İTÜ APİS ArGe ekibi tarafından Türkiye genelinde düzenlenen "İtü Apis Arge Liseler Arası Model Uydu Yarışması"nda ikinci oldu.

Eyüpsultan Belediyesi Bilişim Akademi bünyesinde bulunan Ali Kuşçu Uzay Evi ve Robot Okulu'nun öğrencilerinden oluşan "Pegasus Takımı" İTÜ APİS ArGe ekibi tarafından Türkiye genelinde düzenlenen "İtü Apis Arge Liseler Arası Model Uydu Yarışması"nda ikinci oldu.

Yarışma, daha önce NASA -AAS CanSat Yarışması 2019'da dünya birinciliğini kazanan İTÜ APİS ArGe takımı tarafından ilk defa liseler arasında yarışma konseptiyle düzenlendi.

Lise öğrencilerine bir uydu sisteminin tasarımından görevi tamamlamasına kadar geçen süreçteki tüm aşamaları deneyimleme şansı veren bu yarışma, Türkiye çapında farklı illerden sekseni aşkın takımın katılımıyla gerçekleştirildi. Dünya genelinde uzay ve havacılık konusundaki gelişmeler tüm hızıyla devam ederken, bu yarışma sayesinde Türkiye'deki gençler de uydu çalışmaları hakkında tecrübe edinme ve lise düzeyinde böyle bir çalışmanın parçası olma şansı yakalamış oldular.

Pegasus takımı, farklı liselerde okuyan ve aynı zamanda Ali Kuşçu Uzay Evi ile Robot Okulu öğrencisi olan dört gençten oluşuyor. Ali Kuşçu Uzay Evi'nde astronomi ve uzay bilimleri alanında, Robot Okulu'nda ise yazılım ve donanım alanlarında eğitimler gören takım, model uydu yapmak amacıyla Kasım 2019'da kuruldu. Yarışma sürecinde model uydunun inşasındaki tüm süreçleri deneyimleyen gençler, takım çalışması içerisinde bir ürün ortaya koymuş, sosyal sorumluluk işleriyle farkındalık kazanmış, gerçekleştirdikleri sunumlar ile iletişim becerileri gelişmiş ve sorumluluk duygusuyla bir projeyi başarıyla gerçekleştirmenin heyecanını tattılar.

Ali Kuşçu Uzay Evi danışmanlığında yarışma boyunca ara raporlar hazırlayarak çalışmalarının ilerleyişini jüri üyelerine sunan takım; raporlardaki başarıları nedeniyle iki kez üst üste beşinci oldu ve ara elemeleri geçerek finale katılmaya hak kazandı.

Mayıs ayından itibaren çalışmalarına hız kazandıran PEGASUS takımı, teknik ve yazılımsal destek aşamasında Bilişim Akademi Robot Okulu'nun ve Mars On Earth Project ekibinin yardımlarıyla model uydunun inşasına başladı. Ali Kuşçu Uzay Evi danışmanlığında Ekim ayında başarılı bir uçuş gerçekleştiren takım, böylece yarışma finalini tamamladı. Pandemi koşullarından dolayı çevrimiçi gerçekleştirilen uçuş gününde model uydu, yaklaşık 10 metre yükseklikten paraşütü açılarak pasif iniş yaptı ve inişi sırasında basınç, sıcaklık, eğim, yükseklik ve GPS konum gibi telemetri verilerini takımın kendi hazırladığı özgün yer istasyonuna yolladı. Aynı sırada model uydu ek görevlerden biri olan canlı görüntü aktarımını da başarıyla gerçekleştirdi. Pegasus takımı finale kalan on beş takımın arasından 96,4 puan alarak, İTÜ APİS ArGe Liseler Arası Model Uydu Yarışması'nda Türkiye genelinde 2., İstanbul ilinde ise 1. olma başarısını elde ederek Eyüpsultan için gurur kaynağı oldu. - İSTANBUL

Ali Kuşçu Uzay Evi ve Robot Okulu öğrencilerinden gururlandıran başarı
Ali Kuşçu Uzay Evi ve Robot Okulu öğrencilerinden gururlandıran başarı
Ali Kuşçu Uzay Evi ve Robot Okulu öğrencilerinden gururlandıran başarı
Ali Kuşçu Uzay Evi ve Robot Okulu öğrencilerinden gururlandıran başarı
Ali Kuşçu Uzay Evi ve Robot Okulu öğrencilerinden gururlandıran başarı

İstanbul Teknik Üniversitesi, Ali Kuşçu, Robot, Uzay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ali Kuşçu Uzay Evi ve Robot Okulu öğrencilerinden gururlandıran başarı - Son Dakika


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