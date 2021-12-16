Ali Kuşçu vefatının 547. yılında Eyüpsultan'da anıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ali Kuşçu vefatının 547. yılında Eyüpsultan'da anıldı

16.12.2021 18:15

Astronomi ve matematik alanında çok değerli çalışmalar yapmış, birçok öğrenci yetiştirmiş, Osmanlı medeniyetinin kıymetli bilim adamlarından Ali Kuşçu (Ali Bin Muhammed) ebediyete intikalinin 547. yılında Eyüpsultan Belediyesi'nin düzenlediği program ile anıldı.

Astronomi ve matematik alanında çok değerli çalışmalar yapmış, birçok öğrenci yetiştirmiş, Osmanlı medeniyetinin kıymetli bilim adamlarından Ali Kuşçu (Ali Bin Muhammed) ebediyete intikalinin 547. yılında Eyüpsultan Belediyesi'nin düzenlediği program ile anıldı.

Büyük Türk astronomu ve matematikçisi Ali Kuşçu için düzenlenen anma programı, Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Uysal, Eyüpsultan Müftüsü Basri Bektaş, Ali Kuşçu Uzay Evi öğrencileri ve vatandaşların katılımıyla Eyüpsultan Camii avlusunda gerçekleşti.

Programda yapılan konuşmalarda Ali Kuşçu'nun tarihe geçen çalışmaları ve Ali Kuşçu Uzay Evi hakkında bilgi verildi.

Sonrasında ise törene katılanlarla birlikte Ali Kuşçu'nun mezarı başında Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Eyüpsultan Belediyesi, Eyüpsultan, Astronomi, Ali Kuşçu, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Ali Kuşçu vefatının 547. yılında Eyüpsultan'da anıldı - Son Dakika


Son Dakika
19:46 Trabzonspor, Tonio Teklic'i kadrosuna kattı
19:42 3 yıllık imza atacak! Trabzonspor, Tonio Teklic'i kadrosuna kattı
19:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Boş evlerin kira fiyatlarına etkisiyle ilgili çalışma yapılıyor
19:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İstanbul'daki boş evlerle ilgili bakanlık harekete geçiyor
19:28 Attila Szalai, Fenerbahçe'ye veda etti
19:23 Kim Min-jae'ye rakip olacak! Attila Szalai, Fenerbahçe'ye veda etti
18:38 Fenerbahçe, Karl Toko Ekambi'ye teklif yaptı
18:34 Zaha yoksa Ekambi var! Fenerbahçe yıldız futbolcuya teklif yaptı
18:17 Türkiye, Yunanistan'a yangın söndürme uçakları ve helikopteri gönderecek
18:15 Türkiye, Yunanistan'a yangın söndürme uçakları ve helikopter gönderecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2023 19:48:14. #1.13#
SON DAKİKA: Ali Kuşçu vefatının 547. yılında Eyüpsultan'da anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement